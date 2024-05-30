Одна з найдорожчих у світі: гітару Джона Леннона продали на аукціоні за рекордні 2,85 мільйона доларів

У США акустичну гітару британського музиканта і соліста The Beatles Джона Леннона продали на аукціоні за понад 2,85 млн доларів.

Музичний інструмент культового британського музиканта пішов з молотка у нью-йоркському Hard Rock Cafe.

Гітара Framus Hootenanny стала п'ятою найдорожчою гітарою у світі з будь-коли проданих, повідомив аукціонний дім Julienʼs Auctions.

"Гітара стала свідком зародження деяких з найулюбленіших пісень Леннона. Вона була "вірною супутницею" The Beatles на початку кар'єри, на ній грали в прокурених пабах і тісних студіях звукозапису. Вона відіграла ключову роль у формуванні звучання, яке визначило життя цілого покоління.

Її новий власник тепер зберігає частинку душі Леннона та зв'язок з творчою енергією, яка пронизувала його і вплинула на життя мільйонів", – кажуть аукціоністи.

Джон Леннон придбав цей культовий музичний інструмент у 1964 році. Його використовували і сам Леннон, і Джордж Гаррісон під час запису альбомів The Beatles "Help!" (1965) та Rubber Soul (1965).

Наприкінці 1965 року Леннон подарував гітару Гордону Воллеру з компанії Peter & Gordon, для якої Леннон і Маккартні писали пісні. Пізніше Воллер передав гітару своєму менеджеру, який забрав її додому, закинув на горище і не згадував про неї десятиліттями.

"Ми тісно співпрацювали з музикантом, автором та експертом Beatles Gear Енді Баб'юком, щоб підтвердити, що ця Hootenanny, серійний номер 51083, дійсно є гітарою Джона Леннона", – кажуть в аукціонному домі.

Раніше учаснику гурту Полу Маккартні повернули його бас-гітару, викрадену понад 50 років тому.

Нагадаємо, Джон Леннон – засновник, співавтор пісень, соліст-вокаліст і ритм-гітарист британського рок-гурту The Beatles, який був надзвичайно популярний у 60-х роках. У 1970-х музикант почав сольну карʼєру, а 8 грудня 1980 року загинув у віці 40 років – його застрелив один із фанатів.