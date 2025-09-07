У США лісівники врятували туристів із галюцинаціями після "чарівних" грибів

У США лісники штату Нью-Йорк розшукали та допомогли туристам, які були дезорієнтованими після вживання галюценогенних грибів та втратили у поході ключі від свого автомобіля

У штаті Нью-Йорк лісові рейнджери евакуювали туристів, які заблукали після вживання галюциногенних грибів.

Про це повідомляє видання PopularScience.

Інцидент трапився 29 серпня: близько 17:00 лісівники отримали супутниковий сигнал тривоги 911, надісланий поблизу оглядового майданчика Giant Ledge. Ця популярна місцевість розташована поблизу міста Вудсток і названа на честь гори Слайд-Маунтін – найвищої вершини в межах регіону Нью-Йорка, висотою понад 1280 метрів.

Вже о 18:45 команда з трьох рейнджерів вийшла на контакт із групою з чотирьох туристів. Ті повідомили, що застрягли в лісі після того, як один із учасників почав переживати "виснажливий кайф" після вживання так званих "чарівних" грибів.

"Існує близько 200 видів грибів, що містять принаймні незначну кількість психоактивної речовини – псилоцибіну. Водночас термін "чарівні гриби" зазвичай стосується кількох потужних видів роду Psilocybe, зокрема P. azurescens, P. semilanceata та P. cyanescens.

Навіть кілька міліграмів псилоцибіну здатні викликати помітні сенсорні й перцептивні зміни – від зорових і слухових галюцинацій до ейфорії, порушення координації та спотвореного відчуття часу", – зазначають у повідомленні.

Псилобіцин не вважається небезпечним для життя, чи таким, що викликає звикання, проте його вживання може супроводжуватися неприємними побічними ефектами – зокрема, дезорієнтацією, параноїдальними станами, нудотою та блювотою.

Що саме пережили дезорієнтовані туристи, невідомо. Проте рейнджери зазначили, що під час подорожі туристи загубили ключі від автомобіля.

До операції з евакуації долучилися й місцеві пожежники – вони допомогли відвести групу назад до початку маршруту, де на місці їх оглянули медики. Після цього рейнджери доставили туристів до їхнього орендованого житла.

Наступного дня рятувальники ще раз вирушили на пошуки й зрештою знайшли втрачені ключі. Вони лежали в сумці, що була захована під колодою серед густої папороті.

Попри те, що вживання псилоцибіну незаконне у штаті Нью-Йорк, рейнджери вирішили обійтися без офіційних санкцій, тому штрафу не виписали.

Раніше ми розповідали про практику використання мікродозингу грибів для рекреаційного ефекту.