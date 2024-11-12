У США суд постановив, що у разі розірвання заручин обручку слід повернути тому, хто її купив

У США переглянули норму, чи можна вимагати повернути обручку у разі розриву

Суд американського штату Массачусетс постановив: якщо весілля не відбулося, то заручальну обручку слід повернути партнерові, який її купив.

При цьому не враховується, хто саме "винен" у розриві, повідомляє The Washington Post.

Таке рішення винесли у справі Брюса Джонсона та Керолайн Сеттіно. Пара зустрічалася рік перед тим, як заручитися. Джонсон зробив пропозицію коханій у 2017 році під час вечері в ресторані, подарувавши їй обручку з діамантом бренду Tiffany вартістю 70 тисяч доларів.

Але згодом пара завершила стосунки. Як стверджував Джонсон, жінка перестала його підтримувати, кричала, обзивала і не супроводжувала на прийомах у лікаря, коли у нього діагностували рак простати.

Чоловік подав до суду на Сеттіно, стверджуючи, що він є законним власником прикраси.

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У 2021 році суддя Вищого суду округу Плімут, штат Массачусетс, постановив, що Джонсон був "винним" у розірванні заручин, а тому Сеттіно може залишити обручку собі.

Але у вересні 2023 року апеляційний суд скасував це рішення, заявивши, що Джонсон не винен, оскільки його рішення розірвати заручини "було розумним".

Справа дійшла до Верховного судового суду штату Массачусетс, який не переглядав правові норми щодо подарунків на заручини з 1959 року. Тоді була схожа ситуація – пара сперечалася, кому має належати обручка після закінчення стосунків. Суд постановив, що покупець може забрати подарунок, тільки якщо він був "невинним" у розриві.

Однак тепер це рішення переглянули. Суд вирішив, що обручку треба повертати покупцеві, якщо весілля не відбулося, незалежно від того, хто в цьому винен.

У висновку йдеться про те, що визначення вини є складним і "суперечить основній меті періоду заручин – перевірці постійності бажання пари одружитися". А також, що обручки – це "подарунки, які за своєю суттю обумовлені подальшим шлюбом".