Загубили дані: у США ідентифікували чоловіка, тіло якого 47 років тому знайшли замерзлим у печері

У США поліція визначила особу чоловіка, тіло якого 47 років тому знайшли замерзлим у печері

У США ідентифікували особу чоловіка на прізвисько "Людина з Піннакл", тіло якого 47 років тому знайшли замерзлим у печері в Пенсильванії.

Поліціянт випадково знайшов папку з відбитками його пальців, загублену на початку розслідування, повідомляє CNN.

16 січня 1977 року у печері під горою Піннакл туристи знайшли замерзле тіло чоловіка. Поліція не змогла ідентифікувати його ні за зовнішністю, ні за одягом, ні за речами.

Причиною смерті чоловіка виявилося передозування наркотиками. На його тілі не було жодних ознак травм, які б вказували на насильницьку смерть.

Під час розтину фахівці зняли відбитки пальців чоловіка та зробили стоматологічні записи. Однак згодом відбитки загубили.

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Лише у 2019 році поліція повернулася до цієї справи. Вони пов’язали стоматологічні дані з двома випадками зникнення людей – у Флориді та Іллінойсі. Після цього тіло ексгумували.

Тоді судово-медичні експерти взяли зразки ДНК, щоб оновити його дані в Національній системі зниклих безвісти та невпізнаних осіб (NamUs). Але вони не збіглися з двома імовірними випадками зникнення.

На початку серпня 2024 року Іен Кек з поліції штату Пенсильванія знайшов загублену картку з відбитками пальців з розтину 1977 року.

Він передав її, і вже за годину експерт ФБР з дактилоскопії зіставив відбитки "Людини з Піннакл" з відбитками зниклого 27-річного Ніколаса Пола Грабба з Форт-Вашингтона, штат Пенсильванія.

Родині Грабба повідомили про результати розслідування. Вони попросили поліцію забрати останки та поховати їх на сімейній ділянці.

Нагадаємо, у США поліція арештувала 65-річного чоловіка за вбивство, скоєне 44 роки тому. Розкрити його особу вдалося за допомогою аналізу ДНК з недопалка.