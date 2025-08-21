У США помер "найприємніший суддя у світі": він здобув популярність за співчуття та почуття гумору

У США помер "найприємніший суддя у світі" та зірка соцмереж Френк Капріо. Чоловік здобув популярність завдяки телешоу із судовими засіданнями, під час яких він виносив вироки зі співчуттям та гумором.

Про смерть 88-річного судді повідомила його родина, пише BBC.

У соцмережах рідні Френка Капріо згадали його теплоту та непохитну віру в доброту людей. Його син подякував шанувальникам і закликав людей "поширити трохи доброти" в пам’ять про батька.

"Його теплота, гумор і доброта залишили слід у [житті] всіх, хто його знав", – йшлося в повідомленні.

Суддя провів тисячі засідань у рідному місті Провіденс у штаті Род-Айленд. Ролики з ним ставали вірусними в соцмережах – на них американець часто запрошував дітей сидіти поруч із ним під час судових процесів і навіть цікавився думкою щодо способу покарання їхніх родичів-порушників.

Понад п’ять мільйонів переглядів у TikTok набрало відео, де Капріо демонструє свою ранкову рутину – чистить зуби, підписує книги та переглядає власне телешоу.

Суддя Капріо казав, що засідання демонструють дуже цікавий шматок життя Род-Айленда, який відображає ті ж проблеми, з якими стикаються люди по всій країні.

За участь у телешоу "Впійманий у Провіденсі" американець був двічі номінований на премію "Еммі".

У 2023 році в судді діагностували рак підшлункової залози. Тоді він заявив, що повністю готовий боротися якомога завзятіше із недугою.

В одному зі своїх останніх дописів у соцмережах Капріо розповів, що після невдачі в лікуванні повернувся до медичного закладу. Він також попросив підписників молитися за нього.

У судді залишилася дружина, з якою він прожив майже 60 років, а також п’ятеро дітей, семеро онуків та двоє правнуків.

Нагадаємо, Книга рекордів Гіннеса визнала 16-річного суддю зі США наймолодшим на цій посаді у світі.