У мережі стали "вірусними" бразильські черниці, які виконали бітбокс на католицькому каналі

На католицькому каналі черниці виконали пісню про покликання до монашого життя

Дві бразильські черниці стали зірками мережі після того, як у прямому ефірі католицького телеканалу зачитали бітбокс і пустилися в танок.

Про це інформує Associated Press.

В ефірі католицького телеканалу сестри Марізеле Кассіано та Маріса де Паула розповідали про реколекції з просвітництва – кількаденний період для відновлення та зміцнення духовної сили.

Раптом черниці почали співати пісню про покликання до монашого життя, яку поєднали з бітбоксом та танцями. До них приєднався ведучий – диякон Джовані Бастос, який почав повторювати рухи сестри де Паули.

У соцмережах цей уривок ефіру набирає мільйони переглядів.

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Сестра Марізеле Кассіано та Маріса де Паула присвячують своє життя служінню молодим людям, які борються з наркотичною залежністю. Крім того, черниці організовують реколекції для інших жінок, які цікавляться кар’єрою в духовенстві.

Монахині кажуть, що ідея пісні під час випуску виникла випадково.

"Цей момент (із бітбоксом та танцями – ред.) був дуже спонтанним. Якщо запускати біт зі сестрою Марісою, то вона починає танцювати. А я звикла співати, займатися бітбоксом.

Тому для нас це було дуже просто. Дивно бачити, як відео стало вірусним навіть за межами Бразилії", – поділилася Марізеле Кассіано.

Черниці кажуть, що музика стала потужним інструментом для допомоги нужденним.

"Бітбокс, танці та пісні – це інструменти, які Бог використовує, щоб досягти сердець людей, з якими ми працюємо. І це діє! Бачити це прекрасно", – додала сестра Кассіано.

Черниця Маріса не має сторінки в інстаграмі, але кількість підписників сестри Марізеле перевищила 100 тисяч після того, як її бітбоксинг став "вірусним".

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