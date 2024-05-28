67 років у небі: у США померла стюардеса з найбільшим стажем польотів

Раніше жінка розповідала, що вибрала професію, зокрема, через романтику польтів.

У віці 88 років померла Бетт Неш – стюардеса, яка 67 років провела в небі.

Жінка офіційно не залишала свою посаду аж до смерті, повідомляють ABC news та The Guardian.

Бетт Неш розпочала свою професійну кар’єру в 1957 році в авіакомпанії Eastern Airlines, якої сьогодні не існує. Жінка переважно літала маршрутом між Вашингтоном, де вона проживала, та Бостоном, аби щовечора бути вдома і мати можливість піклуватися про її сина, який мав синдром Дауна.

У 2022 році Книга рекордів Гіннеса зафіксувала рекордний стаж Бетт – жінка отримала титул стюардеси, яка має найбільший у світі досвід роботи у небі.

За словами жінки, саме романтика польотів були причиною того, що вона зацікавилася небом.

"Я хотіла бути стюардесою з того часу, як я сіла в перший літак – мені було 16 років. Пілот і бортпровідник пройшли через зал, і я подумав: "Боже мій, це для мене", – раніше розповіла в інтерв’ю CNN Бетт.

Про смерть Бетт Неш стало відомо із заяви авіакомпанії American Airlines, де працювала жінка.

"Ми сумуємо з приводу смерті Бетт Неш, яка майже сім десятиліть із теплом піклувалася про наших клієнтів у повітрі. Бетт надихнула покоління бортпровідників. Лети високо, Бетт", – ідеться в повідомленні авіакомпанії в соцмережах.

Асоціація професійних бортпровідників також висловила співчуття з цього приводу. Колеги у своїх спогадах про Бетт зазначили, що вона "зворушувала багатьох теплом та відданістю".

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