У США померли найстаріші у світі сіамські близнюки: їм було 62 роки

У США у віці 62 років померли найстарші сіамські близнюки.

В американському штаті Пенсильванія померли найстаріші у світі сіамські близнюки Лорі та Джордж Шаппелли. Їм було 62 роки.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Серце близнюків зупинилося 7 квітня, коли вони перебували в лікарні Університету Пенсильванії.

Причину смерті не вказують.

Лорі та Джордж народилися 18 вересня 1961 року. Медики давали невтішні прогнози щодо їхнього життя, оскільки у близнюків частково зрощені черепи, які мали спільні життєво важливі кровоносні судини та 30% мозку.

За словами лікарів, сіамські близнюки не мали дожити до 30 років.

Вони стали першими у світі одностатевими близнючками, які ідентифікували себе по-різному. У 2007 році Джордж визнав себе трансгендером й почав представлятися чоловіком.

Раніше він мав ім'я Ріба на честь співачки Ріби Макінтайр, оскільки йому не подобалося, що пестливе "Джоді" римується з ім’ям сестри – "Лорі".

Зазначається, що близнюки жили у двокімнатній квартирі в Пенсильванії.

У кожного з них була своя кімната. По черзі вони ночували в кожній з них й намагалися жити власним життям.

У близнюків частково зрощені черепи, які мали спільні життєво важливі кровоносні судини та 30% мозку. Книга рекордів Гіннеса

Також вони по черзі займалися різними хобі.

Приймаючи душ, вони використовували шторку – поки один мився, інший стояв біля ванни.

Щоразу, коли їх запитували, чи хотіли б вони коли-небудь розлучитися, Лорі та Джордж завжди відповідали "ні".

У 2015-му Лорі та Джордж стали найстарішими в історії сіамськими близнюками.

У сіамських близнюків залишилися батько, шестеро братів і сестер, декілька племінників і племінниць, а також чимало друзів.

Раніше ми повідомляли, що в Ізраїлі успішно розділили сіамських близнючок, з'єднаних на потилиці.