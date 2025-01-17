У США продали будинок з фільму "Сам удома": скільки коштував дім Кевіна Маккалістера

Двоповерховий будинок, який "прославився" завдяки культовому фільму "Сам удома" 1990 року, продали за 5,5 мільйона доларів.

Будинок з червоної цегли, який має площу 847 квадратних метрів і 5 спалень, розташований у передмісті Чикаго, штат Іллінойс, пише Bloomberg.

Попередні власники, Тріша і Тім Джонсони, придбали "зірковий" дім у 2016 році, за два роки зробили ремонт, а у травні 2024 року виставили маєток на продаж за ціною 5,25 мільйона доларів.

Родина отримала кілька пропозицій, тому підвищила ціну до 5,5 мільйона доларів.

"Хоча це кінець епохи для продавців, ми знаємо, що нові власники створять тут багато чудових спогадів", – сказала агентка з нерухомості Дон МакКенна.

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Імена нових власників поки що невідомі, та, за словами рієлторів, вони готові до популярності своєї нової оселі.

"Мої клієнти повністю усвідомлюють знаковий статус будинку і радість, яку він приносить багатьом людям, особливо під час свят.

Вони розуміють його значення для шанувальників по всьому світу і залюбки вшановуватимуть цю спадщину", – сказала представниця покупців Лорі Нілман.

Нагадаємо, будинок у Чикаго став популярний завдяки першій частині фільмів "Сам удома" – саме тут проживав головний герой Кевін Маккалістер.

За сюжетом, родина Кевіна полетіла в Париж на Різдво і випадково залишила його самого вдома. Будинок на заможній вулиці зацікавив грабіжників ("липких бандитів"), але Кевін переміг їх за допомогою своїх хитрих пасток.

Ще один культовий будинок із фільму "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку" виставили на продаж у грудні 2023 року. Таунхаус, який планували продати за 6,7 мільйона доларів, продали за 5,7 мільйона у 2024 році.