Жив мільйони років тому: у США на подвір'ї будинку знайшли рештки мастодонта

На подвір'ї американців науковці знайшли добре збережену щелепу, фрагмент ребра та кістки пальця

У штаті Нью-Йорк (США) місцеві знайшли на задньому дворі свого будинку цілу щелепу, уламок ребра та частину кістки пальця доісторичної істоти. Рештки належать мастодонту – вимерлому ссавцю, який жив мільйони років тому.

Про це повідомляє CNN із посиланням на Музей штату Нью-Йорка.

Увагу власника ділянки, ім'я якого не називають, привернули два незвичайні зуби, які стирчали з верхнього шару ґрунту та були вкриті опалим листям.

Фото: Музей штату Нью-Йорка

"Коли я знайшов зуби й оглянув їх у своїх руках, я зрозумів, що це щось особливе, і вирішив викликати експертів", – розповів американець.

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Під час розкопок фахівці знайшли повну, добре збережену щелепу мастодонта, а також шматок кістки пальця. Науковці вважають, що скам'янілості належали дорослій особині представника виду.

Мастодонти – вимерлі ссавці роду Mammut, які вперше з'явилися в період раннього міоцену (від 23 мільйонів до 2,6 мільйона років тому) і продовжували населяти Землю до епохи плейстоцену (від 2,6 мільйона до 11 700 років тому).

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Тварин вважають далекими родичами сучасних слонів. Доісторичні істоти мали всесвітнє поширення, але ті, що проживали в Північній Америці, мали зріст до 2,5-3 метрів і важили близько 5400 кілограмів.

Науковці вважають, що причиною вимирання мастодонтів стала конкуренція за їжу, зміна клімату та надмірне полювання на них ранніх людей.

Рештки тварини знайшли в окрузі Орандж – території, яку називають головною "гарячою точкою" штату Нью-Йорка для пошуку решток доісторичних родичів слонів. Раніше тут знайшли близько 50 скам'янілостей мастодонтів.

"Це відкриття є свідченням багатої палеонтологічної історії Нью-Йорка [...] Ця щелепа мастодонта дає унікальну можливість вивчити екологію цього чудового виду, що покращить наше розуміння екосистем льодовикового періоду в цьому регіоні.

Скам’янілості – це ресурси, які дають чудові свідчення минулого і дозволяють нам не лише відтворити стародавні екосистеми, але й надають нам кращий контекст і розуміння сучасного світу навколо нас" – сказав доктор Роберт Феранец, директор відділу досліджень і колекцій, куратор відділу тварин льодовикового періоду в Музеї штату Нью-Йорка.

Очікується, що щелепу та інші рештки мастодонта передадуть для подальшого аналізу, зокрема вуглецевого дослідження, яке допоможе встановити вік знахідки. Крім того, науковці спробують з'ясувати особливості раціону ссавця та довкілля, в якому він проживав.

Раніше у Великій Британії на аукціоні продали скам'янілості трьох динозаврів, одна з яких – віком 157 мільйонів років.