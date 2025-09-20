У США безвісти зникла 38-річна жінка родом з України: вона вважала себе пророчицею

У США розшукують 38-річну жінку родом з України, яка загадково зникла два місяці тому.

Йдеться про українку Ганну Коврижних, що зникла безвісти 12 липня, йдеться у базі даних NAMUS, що збирає інформацію про зниклих людей, а також у повідомленні NBC San Diego.

Члени родини сказали, що востаннє мали від неї звістку у липні. Згодом автомобіль та фургон жінки знайшли покинутими у Каліфорнії. Про зникнення Ганни поліцію сповістив її друг.

Де вона наразі перебуває, невідомо. Детективи припускають, що жінка, можливо, перетнула кордон між США та Мексикою.

Ганну шукають не лише за реальним ім’ям, а й за псевдонімом Angel Volnaya, який вона використовувала раніше. Зокрема так вона підписала свій акаунт у Тік Тоці.

У своїх відео вона розповідала про духовний світ, Біблію та інопланетян. Останнє відео було опубліковане 4 липня.

Також жінка видала книгу "Обнулення: Свідчення Бога як вхід у паралельний світ".

У короткій біографії авторки на Amazon йдеться, що Ганна народилась в 1987 році в Україні та начебто передбачила російське вторгнення в 2022 році за десять днів до нього.

"З дитинства вона вивчала теологію, теорію квантової фізики та очищення тіла. Вольна також працювала з картами Таро, практиками реінкарнації та лікуванням Рейкі. Вона вважає себе пророчицею, яка готує духів до кінця світу", – йдеться у біографії авторки.

