У США собака із притулку попередив чоловіка про напад епілепсії

У США собака попередив чоловіка про епілептичний напад. Це сталося на заході для прилаштування тварин із притулку. Через таку "суперздібність" кількість охочих подарувати дім чотирилапій різко зросла.

Тварина швидко знайшла дім – її прихистила жінка, яка має сина з епілепсією, повідомляє The Washington Post.

Собака Сієна – трирічна експідопічна організації Friends of Campbell County Animal Control. Вона – метис лабрадора і пітбуля. Чотирилапу врятували на вулицях міста Альтавіста, штат Вірджинія.

7 червня притулок проводив захід із прилаштування тварин на церковному ярмарку. Волонтерка Джекі Поппе водила Сієну на повідцю від стенда до стенда, щоб та могла привітатися з відвідувачами.

Як раптом чотирилапа зустрілася поглядом з одним чоловіком – Джошом Девісом, – почала сильно тягнути повідець і попрямувала прямо до нього. Сієна підійшла і поклала на чоловіка лапу.

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Джекі намагалася відтягнути собаку, та даремно. Дружина Джоша Крістен, яка робила покупки неподалік, обернулася і помітила, що щось не так. Він мав такий вигляд, ніби зараз почнеться приступ.

Того дня Джош, який страждає на епілепсію, забув прийняти ліки. Він почав втрачати рівновагу. Крім того, у чоловіка тремтіли очі, що є ознакою міоклонічного приступу, який супроводжується мимовільним скороченням м’язів.

У притулку ніхто не здогадувався про здібності Сієни Friends of Campbell County Animal Control/Facebook

Пара живе неподалік, тому Крістен швидко відвезла чоловіка додому, щоб він прийняв ліки. Так вдалося зупинити напад.

За словами жінки, якби Джош вчасно не пішов відпочивати, навіть зі стимулятором блукаючого нерва, що призначений для контролю нападів, у нього б почалися судоми.

Крістен вважає, що саме Сієна врятувала її чоловіка від сильного нападу.

Дослідження показують, що як навчені, так і ненавчені собаки за допомогою нюху можуть розпізнавати епілептичні напади. Деякі чотирилапі здатні відчувати певні сполуки в поті людини перед або під час нападу.

Волонтерка каже, що Сієна завжди була милою та дивовижною твариною, але про її здібності ніхто навіть не підозрював.

За словами Джоша, він би забрав свою рятівницю додому, якби погодилася Крістен. Та жінка розповіла, що вони вже мають трьох собак із притулку і не можуть взяти ще одну. Зокрема, й через проблеми зі здоров’ям.

Тоді притулок вирішив розповісти у Facebook про здібності Сієни. Їм почали надходити численні запити на прилаштування.

"Ми завжди знали, що Сієна особлива. Але сьогодні вона нагадала нам, що іноді ті, кого ми рятуємо, в результаті рятують нас", – зазначили волонтери.

Собаку хотіли забрати одразу кілька людей, які мають родичів з епілепсією. Та у всіх них вже були коти, з якими Сієна не ладнає.

Одна заявка виділялася серед інших. Шеннон Свіні хотіла подарувати дім Сієні ще до того, як дізналася про здібності собаки. Чотирилапа привернула увагу жінки, бо була схожою на її покійного собаку Джонвуда, який помер у травні.

Сієна у новій родині Friends of Campbell County Animal Control/Facebook

28-річний син жінки Ренс також страждає на епілепсію, хоча вже кілька років у нього не було нападів.

Шеннон разом із чоловіком Грегом забрали Сієну із притулку 13 червня. За словами жінки, вона дуже добре адаптується до нового дому.

"Сієнна заповнює діри в наших серцях", – зазначила жінка.