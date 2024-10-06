У США собака привів поліцейського до 84-річного власника, чим врятував йому життя

Власник собаки травмував ногу і не міг самостійно підвестися із землі

13-річний пес зі штату Вашингтон (США) урятував свого 84-річного хворого власника від смерті, вчасно покликавши на допомогу поліціянта.

25 вересня офіцер місцевої поліції на вулиці натрапив на собаку без господаря. Чоловік намагався посадити собаку до машини, аби згодом відшукати його власника.

Однак 13-річна Гіта відмовлялася слухати поліціянта, пише The Guardian із посиланням на офіс шерифа.

Офіцер Райт вирішив залишити тварину і перевірив околиці в радіусі найближчих 1,5 кілометра, але це не допомогло відшукати власника, здавалося, загубленого собаки.

В офісі шерифа згадують, що поліціянт "відчував, що щось не так", тому зрештою повернувся до пса. На той час Гіта лежала на роздільній смузі проїзної частини. Працівник поліції спробував відвести її в більш безпечне місце.

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У той момент тварина відбігла на доріжку неподалік, що змусило офіцера Райта піти за нею слідом. Гіта продовжувала рух, аж поки не вивела поліціянта до маленького будиночка.

Поблизу нього працівник поліції виявив пораненого 84-річного чоловіка, який виявився власником собаки. Господар пошкодив ногу і не міг підвестися із землі протягом кількох годин.

Через це чоловік пропустив регулярний прийом таблеток, що поставило під загрозу його життя.

"Він пролежав там кілька годин, що могло спричинити серйозні наслідки, якби його не знайшли", – говорять в офісі шерифа.

Завдяки собаці чоловіка вчасно виявив працівник поліції. В офісі шерифа не розповіли, як власнику пса надали необхідну допомогу, але назвали його тварину "собакою-рятувальником".

"Собака Гіта – 13-річна рятувальниця та найкраща подруга чоловіка, який опинився в біді. Ми вдячні Гіті за те, що вона врятувала його життя того дня. Вірність та героїзм наших пухнастих друзів не перестають дивувати.

Дякуємо офіцеру Райту за те, що доклав додаткових зусиль, і дякуємо Гіті за те, що вона хороша дівчинка і справжня геройка", – написали поліціянти.

Нагадаємо, у червні 2024 року в США собака пробіг понад 6 кілометрів, аби покликати на допомогу своєму господарю, який постраждав у ДТП.