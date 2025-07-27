Віддали мозок у коробці, що протікала: у США батьки ветерана звинувачують похоронні бюро в недбалості

У США батьки померлого ветерана подали позов проти двох похоронних бюро, через які подружжя нібито отримало головний мозок сина у коробці, що протікала.

Американці звинувачують організації в недбалості у поводженні з останками, пише Associated Press та The Guardian.

У 2023 році з причин, які не повідомляють, помер 56-річний ветеран морської піхоти США Тімоті Гарлінгтон. Його батьки перевезли останки з похоронного бюро Southern Cremations & Funerals at Cheatham Hill до іншого закладу Nix & Nix Funeral Homes.

Звідти подружжю Батлерів віддали білу картонну коробку, всередині якої була менша – червона без етикетки чи підписів. Протягом кількох днів пакунок стояв у машині батьків померлого, поки не почав смердіти та протікати, повідомив їхній адвокат Кріс Стюарт.

Коли батько померлого Лоуренс Батлер підняв коробку, рідина звідти пролилася на його руки.

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"Це була речовина з мозку. Це божевілля", – сказав адвокат на пресконференції.

Після дзвінка у похоронному бюро Cremations & Funerals at Cheatham Hill батькам Гарлінгтона підтвердили, що в коробці був мозок їхнього сина. За словами адвоката, там заявили, що органи померлого передали помилково.

Зрештою подружжя віддало скриньку до бюро, де зберігали останки їхнього сина. Лоуренс Батлер зізнався, що позбувся машини після того випадку: "Я не міг змиритися з думкою, що в цій автівці були останки".

"Останнім спогадом батьків стало те, що вони тримають мозок свого сина", – стверджує Кріс Стюарт.

Батьки подали позов проти обох похоронних бюро за недбале поводження з людськими останками та завдання емоційних страждань.

Їхній адвокат каже, що консультувався з іншими установами, де йому сказали, що мозок померлого не мають відокремлювати від тіла для транспортування "таким способом". Навіть якщо до таких дій і вдаються, то органи мають бути в запечатаних пакетах із позначною "небезпечні біоматеріали".

Менеджер похоронного бюро Nix & Nix Funeral Homes Джуліан Нікс заявив, що інцидент – "точно не наша провина", оскільки немарковану коробку їм передали з іншої установи.

Родина померлого вважає, що скриньку не мали передавати їм, оскільки вона не була в переліку особистих речей їхнього сина.

Представник бюро стверджує, що державна рада з нагляду за похоронними бюро провела розслідування. Там нібито виявили, що Nix & Nix Funeral Homes не несуть відповідальності за випадок.

Подружжя Батлерів вимагає компенсації та пояснення, чому борю віддали їм органи їхнього сина. Батьки чоловіка сподіваються, що позов стане застереженням, аби схожі інциденти не повторювалися. Досі родина не знає, чи мозок їхнього сина поховали разом із його тілом.

Нагадаємо, у США пара власників похоронного бюро визнала себе винною у знущанні зі 191 тіла померлих, яких залишили гнити замість поховання.