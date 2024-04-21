Американка знайшла у колекції каменів сина щелепну кістку: через 22 роки з'ясували, кому вона належала

У США в колекції каменів родини знайшли щелепну кістку: вона належала загиблому військовому

У США жінка знайшла у колекції каменів свого сина людську щелепну кісту. Через понад 20 років вдалося з’ясувати, що вона належала військовому, який загинув у 1951 році.

Він помер і був похований в інших штатах, повідомляє CNN.

Хлопець зі штату Арізона успадкував колекцію від свого дідуся. У 2002 році його мати знайшла її та помітила серед каменів щось схоже на людські останки. Через це вона звернулася до шерифа.

Правоохоронці отримали людську щелепну кістку з кількома зубами. Родина точно не знала, де її знайшли – ймовірно, в окрузі.

Традиційне ДНК-тестування не показало жодних збігів із державною базою даних.

У січні 2023 року офіс шерифа і судмедексперт передали справу до Центру слідчої генетичної генеалогії. Кістку відправили до лабораторії, де вона пройшла розширене дослідження ДНК. Отриману інформацію завантажили у дві генеалогічні бази даних – GEDmatch Pro і FamilyTreeDNA.

Після багатомісячного лабораторного процесу в липні минулого року справу передали навчальному табору з генетичної генеалогії при коледжі Центру. Серед учасників табору був 15-річний старшокласник Ітан Шварц. За словами представників коледжу, він є наймолодшою людиною, яка коли-небудь брала участь у розслідуванні.

Група використовувала дані з GEDmatch Pro і FamilyTreeDNA для вивчення ключових генетичних збігів.

Еверетт Ягер у 1944 році Ramaro College

Вони дійшли висновку, що кістка належала 30-річному капітану морської піхоти США Еверетту Ліланду Ягеру. Він загинув під час військових навчань у липні 1951 року над округом Ріверсайд, штат Каліфорнія, а поховали його у Пальмірі, штат Міссурі.

"Коли учасники запропонували кандидатуру пана Ягера, обставини смерті якого вже були відомі, і він був похований за військовим звичаєм, що було задокументовано в офіційних документах, це збентежило як наших співробітників, так і студентів", – додала вона.

Команда табору поділилася інформацією з офісом шерифа, який зв'язався з найближчими родичами Ягера, щоб підтвердити ДНК-зв'язок з його найближчим живим членом сім’ї. ДНК, взята у дочки військового, показала позитивний результат.

Наразі не відомо, як щелепна кістка опинилася в Арізоні. У коледжі припускають, що її з Каліфорнії могла принести пташка.

Нагадаємо, ДНК з безіменних могил XIX століття розкрила сімейні таємниці Джорджа Вашингтона.