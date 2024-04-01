ДНК з безіменних могил XIX століття розкрила сімейні таємниці Джорджа Вашингтона

Генетичний аналіз допоміг розкрити таємницю долі молодшого брата першого президента США Джорджа Вашингтона Семюеля та його родичів. Двох нащадків Семюеля та їхню матір нещодавно ідентифікували за скелетними останками, знайденими в безіменних похованнях, датованих 1880-ми роками.

Вчені точно визначили ключові зв’язки родини Вашингтона за допомогою кількох типів аналізу ДНК, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі iScience, пише CNN.

Науковці, зокрема, застосували нову техніку, яка аналізувала десятки тисяч точок геномних даних – однонуклеотидних поліморфізмів (SNP). Іншим ключовим компонентом була ДНК живого нащадка Семюеля Вашингтона.

Порівнюючи ДНК нащадка з деградованою багатовіковою ДНК у фрагментах кісток, вчені виявили підказки про давно втрачені ідентичності.

Читайте також : У США викинута жувальна гумка допомогла розкрити вбивство, вчинене в 1980 році

“Безліч цих методів дозволили нам виявити взаємозв’язок між невпізнаними людськими останками середини XIX століття та живим нащадком через кілька поколінь від предків”, – каже старшм авторка дослідження Чарла Маршалл.

Семюель на два роки молодший за Джорджа Вашингтона. Він помер у 1781 році і був похований на кладовищі в своєму маєтку Хервуд поблизу Чарльз-Тауна (Західна Вірджинія).

“Записи свідчили, що на кладовищі Хервуд було поховано 20 членів сім’ї Вашингтон, зокрема Семюеля Вашингтона, двох його дружин, їхніх дітей, онуків і правнуків”, – зазначає провідна авторка дослідження Кортні Л. Каваньїно, наукова співробітниця лабораторії ДНК-ідентифікації збройних сил США.

На відміну від Джорджа Вашингтона, який похований у мармуровій гробниці в Маунт-Вернон (штат Вірджинія), могила Семюеля була без позначень. Кортні Л. Каваньїно припускає, що так її хотіли захистити від грабіжників. На інших могилах також не було надгробків, тому історики не знають, хто де похований.

У 1999 році дослідники розкопали п'ять безіменних могил на кладовищі, намагаючись знайти місце спочинку Семюеля Вашингтона. Вони знайшли дрібні кістки та зуби з трьох поховань, але тестування ДНК на той час не дало остаточних результатів, оскільки зразки були сильно зіпсовані та забруднені бактеріями.

Тепер же вчені застосували методи, які оптимізували вкорочені нитки пошкодженої ДНК із останків. Це й дозволило їм витягнути необхідний генетичний матеріал.

Генетичні дані встановили, що останки належать жінці та двом її синам. Ними виявилися невістка і внуки Семюеля Вашингтона: Люсінда Пейн, Джордж Стептоу Вашингтон-молодший і Семюель Волтер Вашингтон.

ДНК живого нащадка більше збігалася з ДНК доктора Семюеля Волтера Вашингтона.

Автори дослідження стверджують, що ці методи також можуть допомогти ідентифікувати невідомі останки людей, які служили в армії ще з часів Другої світової війни.

Нагадаємо, вчені за допомогою ДНК відтворили зовнішність китайського імператора VI століття.