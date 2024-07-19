Щастя (не) купиш? Вчений зі США з'ясував, наскільки багаті люди щасливіші за інших
Науковець зі США стверджує, що багаті американці значно щасливіші за людей із середнім та низьким достатком.
Багаті та супербагаті люди повідомили, що задоволені життям на 6 балів із 7, а люди з середнім та низьким заробітком – приблизно на 4.
Відповідне дослідження опублікував старший науковий співробітник Вортонської школи при Університеті Пенсильванії у рамках свого масштабного дослідницького проєкту trackyourhappiness.org, пише The Guardian.
Дані показали, що розрив у "рівні щастя" між заможними та середньозабезпеченими учасниками (70-80 тисяч доларів на рік) був більшим, ніж між учасниками з середнім та низьким рівнем доходу.
При цьому показник щастя стабільно зростає при доходах у $100 тисяч на рік і більше.
У дослідженні взяли участь понад 33 тисячі дорослих людей з 17 країн у віці 18-65 років, які живуть у США, працюють і заробляють не менше 10 тисяч доларів на рік.
Метт Кіллінгсворт відібрав людей, які мають низький та середній дохід, багатих та супербагатих, а потім опитував їх про "задоволеність життям" за 7-бальною шкалою.
Як шкала щастя залежить від статків?
Розрив у рівні щастя між найбагатшими та найбіднішими людьми був величезним.
Учасники з низьким рівнем доходу повідомили про задоволеність життям трохи вище 4 балів. Середній показник для двох груп з нижчим рівнем доходу становив 4,14 бала, а дві заможні групи наблизилися до 6 балів з 7.
"Різниця в доходах і багатстві закрила більш ніж половину (приблизно 58%) розриву між не дуже задоволеними учасниками з низькими доходами і максимумом шкали", – підсумував Кіллінгсворт.
До того ж різниця в задоволеності життям між заможними та тими, хто має середній дохід, була майже втричі більшою, ніж між середньозабезпеченими і малозабезпеченими людьми.
Автор дослідження вважає, що забезпечені люди почуваються більш задоволеними життям не тільки через матеріальні речі, які можна купити, а через свободу і душевний спокій, що виникають завдяки достатку.
"Коли люди мають більше грошей, вони мають більше контролю над своїм життям. Більше свободи жити так, як вони хочуть", – сказав Кіллінгсворт.
Водночас вчений не радить сприймати забезпеченість як спосіб зробити усіх щасливими.
На його думку, у багатстві є певна межа, після якої рівень щастя стає менш стабільним (наприклад, 500 тисяч доларів на рік). Кіллінгсворт написав, що просто заможні люди "суттєво і статистично достовірно щасливіші, ніж люди, які заробляють понад 500 тисяч доларів на рік".
Зауважимо, що дослідження "Гроші та щастя: Розширені докази проти пересичення" є самостійною публікацією і не пройшло рецензування. Також Кіллінгсворт опитував тільки людей, які живуть у США, тому результати не можна узагальнювати на всіх.