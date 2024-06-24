Вижив завдяки черевику: у Каліфорнії врятували чоловіка, який загубився в лісі і блукав там 10 днів

У Каліфорнії поліція врятувала чоловіка, який загубився у лісі і провів там 10 днів

34-річний житель штату Каліфорнія (США) Лукаш МакКліш загубився у лісі та блукав ним 10 днів. Його знайшли місцеві правоохоронці.

Чоловік не мав при собі ні води, ні їжі, адже думав, що йде "на тригодинну пішу прогулянку", пише The Washington Post з посиланням на місцеву владу.

Відомо, що Лукаш вийшов з дому вранці 11 червня. Коли за кілька днів він не повернувся, його близькі забили на сполох. Поліція розпочала пошуки зниклого.

У заяві пожежної служби округу Сан-Матео (місто в Каліфорнії, США) йдеться, що кілька свідків чули благання МакКліша про допомогу. Відтак чоловіка шукали за допомогою дронів.

На щастя, Лукаша знайшли живого та без серйозних травм. На фото з місця події, яке опублікували у соцмережі Х (колишній Twitter), видно, як щасливий чоловік обіймає своїх рідних.

ВІДЕО ДНЯ

CAL FIRE CZU firefighters assisted @SantaCruzSO1 @BoulderCreekFD with a rescue in Big Basin State Parks last night. There were multiple reports of witnesses hearing someone yelling for help, but the location of that person was hard to establish. READ MORE ⬇️ pic.twitter.com/tQxHvVPVJO — CAL FIRE CZU (@CALFIRECZU) June 21, 2024

Місцевим ЗМІ він розповів, що врятували його… туристичні черевики, з яких він протягом 10 днів пив воду.

"Я просто ходив щодня. Піднімався на каньйон, спускався до наступного водоспаду, сідав біля нього і пив воду зі свого черевика", – розповів МакКліш.

Він також додав, що харчувався дикими ягодами. Однак через кілька днів він відчув потребу підкріпитися чимось ситнішим. Зізнався, що найбільше мріяв про буріто і тако (страви мексиканської кухні – ред.)

Раніше ми розповідали, що на Закарпатті заблукали четверо дітей.