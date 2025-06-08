У США врятували 101 собаку з "щенячої ферми": тварин утримували в клітках серед бруду та відходів

В американському штаті Північна Кароліна волонтери врятували з будинку 101 собаку, яку там утримували.

Активісти стверджують, що власники тварин не наглядали за ними належним чином, повідомляє ABC News.

Приміщення, де проживала сотня хвостатих було "щенячою фермою" – підприємством, де розводять собак у великій кількості заради прибутку. За словами місцевих волонтерів, тварин там утримували в неналежних умовах.

"Їх утримували в оточенні власних відходів, набитими у клітки по п’ять або шість собак у клітці. Кімнати були заставлені клітками від підлоги до стелі. Деякі тварини вільно блукали тісними приміщеннями в бруді", – розповіли в місцевому відділі глобальної організації порятунку тварин SPCA.

Забрати собак волонтерам вдалося завдяки тамтешній Службі контролю за тваринами. Наразі багатьох врятованих хвостатих лікують – вони мають проблеми зі шкірою та зубами. Деякі собаки страждають через "скуйовджене брудне хутро", яке випадає клубками.

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Фото: SPCA of Wake County/Facebook Фото: SPCA of Wake County/Facebook Фото: SPCA of Wake County/Facebook

Серед вилучених тварин було багато мам, які досі піклуються про нещодавно народжених цуценят.

Врятованим тваринам провели "кращий спа-день у їхньому житті". Волонтери додають, що собаки, можливо, змогли вперше відчути свіже повітря.

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