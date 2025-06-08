У США врятували 101 собаку з "щенячої ферми": тварин утримували в клітках серед бруду та відходів
В американському штаті Північна Кароліна волонтери врятували з будинку 101 собаку, яку там утримували.
Активісти стверджують, що власники тварин не наглядали за ними належним чином, повідомляє ABC News.
Приміщення, де проживала сотня хвостатих було "щенячою фермою" – підприємством, де розводять собак у великій кількості заради прибутку. За словами місцевих волонтерів, тварин там утримували в неналежних умовах.
"Їх утримували в оточенні власних відходів, набитими у клітки по п’ять або шість собак у клітці. Кімнати були заставлені клітками від підлоги до стелі. Деякі тварини вільно блукали тісними приміщеннями в бруді", – розповіли в місцевому відділі глобальної організації порятунку тварин SPCA.
Забрати собак волонтерам вдалося завдяки тамтешній Службі контролю за тваринами. Наразі багатьох врятованих хвостатих лікують – вони мають проблеми зі шкірою та зубами. Деякі собаки страждають через "скуйовджене брудне хутро", яке випадає клубками.
Серед вилучених тварин було багато мам, які досі піклуються про нещодавно народжених цуценят.
Врятованим тваринам провели "кращий спа-день у їхньому житті". Волонтери додають, що собаки, можливо, змогли вперше відчути свіже повітря.
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