З київської квартири волонтери забрали дикого вовка: він жив там два роки

Тварина хворіє на рахіт, має проблеми з кінцівками, шлунком та кишківником

У Києві волонтери забрали дикого вовка, який протягом двох років жив у квартирі одній з багатоповерхівок. Власники придбали хвору тварину через інтернет, але пізніше вирішили передати в притулок.

Про це розповіли в "Центрі порятунку диких тварин" та ведмежому притулку "Біла скеля".

За словами активістів, мешканці столиці придбали вовченя з рахітом через інтернет. Два наступні роки хворий хижак провів у стінах столичної квартири. Зрештою власники вирішили передати тварину до притулку.

На місці ветеринари провели седацію вовка, а зооволонтери перемістили його у спеціальну транспортну клітку та доставили до нової домівки.

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"Попереду довгий шлях до відновлення. Зараз вовк проходить обстеження та адаптацію до нових умов. Але головне – тепер він у безпеці, і ми впевнені, що про нього добре подбають", – написали в "Центрі порятунку диких тварин".

Фахівці притулку "Біла скеля" розповіли, що вовк зазнав перелому кісток, через що в одну з його лап встановили металеву пластину. Крім того, хижак має інші проблеми зі здоров’ям, зокрема хворий шлунок та кишківник.

"Але він неймовірний, і ми щасливі, що власники зрозуміли помилку і знайшли для вовка чудове місце", – додали працівники притулку.

Раніше на Донеччині з-під завалів багатоповерхівки надзвичайники врятували кота, який провів під руїнами два дні.