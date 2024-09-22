У США загублений кіт повернувся додому, самотужки подолавши майже 1500 кілометрів

2-річний кіт сіамської породи Рейн Боу, який загубився на території Єллоустонського національного парку (США), зміг знайти дорогу і самостійно повернутися додому через два місяці після зникнення.

Власники тварини Сюзанна та Бенні Ангіано виявили втрату кота в червні під час відвідин національного парку, пише CNN.

Рейн Боу зі своєю сестрою Сюзанна Ангіано

Спершу пара намагалася самотужки знайти Рейн Боу – кота старалися заманити назад його улюбленими ласощами та іграшками. Однак усі спроби були марними.

"Мій чоловік – мій герой, адже він щодня годинами блукав лісом у пошуках кота.

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Нам довелося піти без нього (Рейн Боу – ред.). Це був найважчий день, я почувалася так, ніби зраджую його", – розповіла Сюзанна.

Власниця тварини сказала, що ніколи не втрачала надії знайти свого зниклого вихованця. Однак через місяць після інциденту пара прийняла до родини іншого кота, аби той склав компанію сестрі Рейн Боу.

Через 61 день після зникнення тварини подружжя отримало сповіщення про його виявлення – тварина перебувала в місті Розвілль, що приблизно за 450 кілометрів від дому.

Загалом коту вдалося подолати відстань близько 1500 кілометрів від Єллоустоунського парку, що в штаті Вайомінг, до Каліфорнії.

Рейн Боу мав поганий стан здоров’я, але його вдалося ідентифікувати завдяки мікрочипу. Перші кілька ночей знайда пробув у помешканні жінки, яка його виявила.

Згодом його передали до місцевого товариства із запобігання жорстокому поводженню з тваринами.

"Ми сподіваємося, всі побачать переваги мікрочипування своїх домашніх тварин", – зауважила керівниця товариства Лейлані Фратіс.

Нагадаємо, у квітні в США повернули додому домашню кішку, яку випадково переслали поштою за сотні кілометрів. Тварина, ймовірно, залізна в одну з коробок, якою мали повернути посилку відправнику.