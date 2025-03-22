У США жінка втопила свого собаку в туалеті аеропорту: тварину відмовилися брати на борт літака

В одному з аеропортів США жінка втопила свого собаку у вбиральні після того, як їй не дозволили взяти його на борт літака через проблеми з документами.

Американку заарештували за жорстоке поводження з тваринами, інформує Associated Press з посиланням на місцеву поліцію.

Розслідування інциденту розпочали в грудні 2024 року, коли прибиральник виявив тіло дев'ятирічного шнауцера в мішку для сміття в одній із кабінок вбиральні міжнародного аеропорту Орландо.

Поруч знайшли собачий жилет, нашийник, дорожню сумку для тварин та жетон із прізвиськом собаки й номером телефону його власниці.

Напередодні свідки бачили жінку у вбиральні, де вона прибирала корм і воду. Камери відеоспостереження зафіксували, як вона протягом 15 хвилин розмовляла зі співробітником авіакомпанії, тримаючи собаку.

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Після цього американка зайшла у вбиральню, а за 20 хвилин вийшла звідти вже без тварини. Жінка пройшла контроль і сіла на борт літака, що прямував до Колумбії.

Згодом з'ясувалося, що авіакомпанія відмовила жінці в перевезенні собаки через відсутність належних документів. Для подорожі зі США до Колумбії тварини повинні мати сертифікати про стан здоров'я та вакцинацію проти сказу.

Митна та прикордонна служба США підтвердила, що власниця собаки сіла на рейс до Боготи (Колумбія), а згодом вилетіла до Еквадору.

Зрештою собаку ідентифікували завдяки імплантованому мікрочипу, а розтин показав, що тварина померла через утоплення.

"Цей акт був навмисним і призвів до жорстокої та непотрібної смерті тварини", – йдеться в документах департаменту поліції Орландо.

Власницю пса заарештували в окрузі Лейк, однак пізніше випустили після внесення застави у сумі 5 тисяч доларів.

Раніше на Київщині правоохоронці розпочали кримінальне провадження через побиття собаки сокирою.