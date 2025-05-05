У США розшукали 82-річну жінку, яка зникла понад 60 років тому

У США знайшли жінку, яка зникла понад 60 років тому

У США знайшли 82-річну жінку, яка понад 60 років вважалася зниклою. З’ясувалося, що вона втекла від домашнього насильства.

Про це повідомляють The Guardian та BBC.

Одрі Бакеберг з Вісконсину зникла 7 липня 1962 року – на той момент їй було 20 років. Жінка вийшла з дому за чеком на зарплату з вовняної фабрики, на якій працювала.

Разом із 14-річною нянею її двох дітей Бакеберг поїхала автостопом до міста Медісон, де вони сіли на автобус до Індіанаполіса, штат Індіана.

Однак дівчинка занервувала та вирішила повернутися додому. Востаннє вона бачила Бакеберг, коли та заходила за ріг автобусної зупинки.

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Зникла Одрі Бакеберг Charley Project

Зникла вийшла заміж у 15 років. Її шлюб з Рональдом Бакебергом був нещасливим. Незадовго до зникнення жінка подала заяву до поліції на свого чоловіка, в якій стверджувала, що той її бив та погрожував вбити.

Слідчі не знайшли ніяких зачіпок, аби відшукати зниклу. Однак на початку 2025 року її справу знову підняли й вирішили зробити переоцінку наявних матеріалів і доказів, а також повторно допитати свідків.

На цей раз 82-річну Одрі Бакеберг вдалося знайти – за межами її рідного штату. Детектив Айзек Генсон розповів, що у розслідуванні допоміг обліковий запис сестри зниклої на генеалогічному сайті Ancestry.com.

"Це стало ключовим фактором у пошуку записів про смерть, звітів про перепис населення та інших даних. Зрештою, ми знайшли адресу, я зателефонував до місцевого управління шерифа і сказав: "За цією адресою живе одна жінка. У вас є хтось, хто міг би зайти до неї?" – розповів детектив.

Через десять хвилин Генсону зателефонувала Бакеберг. Вони проговорили 45 хвилин.

"Я думаю, що вона просто відсторонилася, відійшла від усього цього та почала займатися своїми справами і жити своїм життям... Вона здавалася щасливою, впевненою у своєму рішенні", – додав Генсон.

Нагадаємо, у США ідентифікували чоловіка, тіло якого 47 років тому знайшли замерзлим у печері.