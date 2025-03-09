Понад 60 років тому у США таємниче зникла родина: тепер місцевий дайвер знайшов їхню автівку

Частини машини витягли з річки і передали на експертизу

Понад 60 років справа таємничого зникнення родини Мартінів залишалася нерозгаданою через нестачу доказів. Однак нещодавно американський дайвер знайшов машину, яка могла належати зниклій сімʼї.

Автівку виявили на дні річки Колумбія біля старих шлюзів XIX століття, куди вона, ймовірно, впала в 1958 році, повідомляє The New York Times.

Понад 66 років тому подружжя Кена та Барбари Мартінів із Портленда взяли своїх трьох доньок і вирушили в сімейну подорож горами.

Родина зупинилася на заправці поблизу річки Колумбія, штат Орегон – і більше їх ніхто не бачив. Після таємничого зникнення сімʼї правоохоронці припустили, що автомобіль Мартінів міг впасти зі скелі поблизу міста Каскад-Локс та потонути в річці.

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Згодом місцева влада знайшла тіла двох із трьох доньок подружжя на відстані понад 40 кілометрів одне від одного. Однак розташування автівки та інших членів родини досі не було відомим, через що розслідування зайшло в глухий кут.

У 2018 році 56-річний дайвер Арчер Мейо, який полюбляє розгадувати таємниці та шукати речі в річках, вирішив знайти автівку Мартінів. Місцем пошуків американець обрав старі шлюзи XIX століття, які використовували для проходу пароплавів через річку.

Чоловік мав тверде переконання, що в ямі біля основи шлюзів могла бути машина зниклої родини. Тому в листопаді 2024 року він занурився на глибину близько 15 метрів і за допомогою вакуумного пристрою відкопав машину, яка могла бути фордом Мартінів.

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Наприкінці лютого 2025 року Арчер Мейо розповів про свою знахідку місцевій владі. Після цього правоохоронці ініціювали операцію, аби дістати уламки автівки. На початку березня за допомогою крана та водолазів вдалося дістати машинну раму, двигун та інші частині автомобіля, який застряг у ямі догори дном.

Заступник шерифа Піт Гьюз повідомив, що частини автівки передадуть державній кримінальній лабораторії, аби підтвердити, що він дійсно належав зниклим Мартінам.

"Протягом 66 років його (авто – ред.) вкривало каміння в річці", – додав правоохоронець.

Хоч дослідження і може встановити, чи дійсно машина належала зниклій родині, невідомими залишаються обставини, за яких вона опинилася в річці. Також правоохоронці не знають, що трапилося з подружжям та однією з доньок, тіла яких не знайшли.

"Це не буде швидко. Наша головна мета – спробувати якось це завершити", – сказав заступник шерифа про подальше розслідування.

Представник Арчера Мейо розповів, що під час операції з вилучення автівки з річки поблизу водойми зібралося багато глядачів.

"Це велика місцева історія. Безумовно, про неї добре пам'ятають, а в останні кілька днів це в усіх на слуху", – розповів Ян Костелло.

Нагадаємо, в Іспанії знімки Google Maps допомогли правоохоронцям знайти підозрюваних у вбивстві. Зачіпкою стало випадкове фото вулиці, на яке потрапив зловмисник.