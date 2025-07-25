У Сухопутних військах прокоментували заяву військовослужбовиці про домагання з боку побратима

У війську просять утриматись від "передчасних висновків" до закінчення розслідування

У військовій частині А5001 розпочали службове розслідування через заяву військовослужбовиці Єлизавети Марцинюк про домагання з боку побратима.

Про це йдеться у відповіді командування Сухопутних військ на запит "УП. Життя".

"У разі підтвердження фактів порушення чинного законодавства винні особи будуть притягнуті до відповідальності.

Проведення цього розслідування перебуває на контролі Командування Сухопутних військ Збройних Сил України", – йдеться у відповіді.

Там додають, що Сухопутні війська "сповідують нульову толерантність до будь-яких порушень законів серед військовослужбовців".

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"Лише остаточне рішення та висновки дозволять оцінити наявні факти, умови, що сприяли вчинення правопорушення, а також встановити ступінь вини осіб, чиї дії або бездіяльність стали причиною правопорушення.

Просимо утриматися під передчасних суджень та висновків до оголошення результатів службового розслідування", – закликали у Сухопутних військах.

Нагадаємо, військовослужбовиця 155-ї окремої механізованої бригади Єлизавета Марцинюк із позивним "Мавка" публічно заявила про домагання з боку побратима 19 липня.

"Минулої ночі довелося тікати від чергового "не такого як усі", що вночі ліз у мою кімнату, у моє ліжко, у самих трусах і не мав наміру приймати мою відмову", – написала військова.

"Мавка" каже, що їй вдалося уникнути зґвалтування, однак захисниця пережила "багато небажаних дотиків, тероризування наполегливістю та поцілунки". За її словами, чоловік домагався вже не вперше.

Також дівчина стверджує, що звернулася по допомогу до офіцера психологічної підтримки персоналу в ЗСУ, однак той "відмовився сприяти у відкритті розслідування".

Після цього військова омбудсменка Ольга Решетилова звернулася до міністра оборони Дениса Шмигаля з проханням призначити перевірку щодо ймовірного сексуального домагання у війську.