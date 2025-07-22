Скарги на домагання у війську: омбудсменка розповіла, скільки звернень отримала за пів року

Уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова за пів року на посаді отримала сім звернень щодо сексуальних домагань.

Також вона поспілкувалася з військовою 155-ї ОМБр Єлизаветою Марцинюк, яка раніше заявила про домагання з боку побратима.

Решетилова розповіла hromadske, що після перевірок семи скарг насильство вдалося підтвердити у двох випадках.

Омбудсменка також зауважила, що незначна кількість скарг не означає відсутність проблеми. Вона вважає – це свідчить про страх жінок повідомляти про загрозу небезпеки. Однак також є ті, хто "дозволяє маніпулювати й зводити наклеп на своїх побратимів".

Уповноважена наголосила, що кожен випадок детально вивчають, аби не допустити "зведення рахунків на такій чутливій темі".

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Омбудсменка каже, що завданням її інституції є побудова системи захисту жінок в армії, за якої випадки домагань і сексуального насильства не будуть можливими.

"А якщо таке і траплятиметься, то жінки мали б довіру до військового омбудсмена і були впевнені у тому, що їх убезпечать. Це, до речі, стосується і чоловіків", – переконана Ольга Решетилова.

Реакція омбудсменки на випадок військової зі 155-ї ОМБр

Крім того, Уповноважена поспілкувалася із захисницею Єлизаветою Марцинюк, яка днями розповіла про пережиті домагання у війську. Решетилова каже, що після розмови військова написала "офіційне звернення".

Крім того, через цей випадок омбудсменка звернулася до міністра оборони Дениса Шмигаля з проханням призначити перевірку щодо ймовірного сексуального домагання у війську. За її словами, у бригаді Єлизавети вже почали службове розслідування – до нього залучать зовнішніх фахівців.

"Усі зацікавлені в обʼєктивному розслідуванні та, у разі підтвердження фактів, притягненні до відповідальності винних осіб", – додала Ольга Решетилова.

Раніше редакція "УП. Життя" звернулася за коментарем щодо цього випадку до командування Сухопутних військ ЗСУ і поки очікує на відповідь.

Що відомо про цей випадок?

Днями військова 155-ї окремої механізованої бригади Єлизавета "Мавка" Марцинюк поскаржилася, що неодноразово зазнавала домагання з боку побратима.

Захисниця в соцмережах розповіла про черговий випадок, коли їй, попри "багато небажаних дотиків, тероризування наполегливістю та поцілунки", вдалося уникнути зґвалтування.

"Огидно, боляче і страшно. Поки без наслідків для кривдника, але з панічками та спустошенням для мене. Очікую на гідне покарання, допоки лунає "ну якби зґвалтував, тоді б в поліцію" від деяких чинів.

А домагання – це "не злочин". Давайте почекаємо, коли він скоїть "справжній" [...] Жінкам потрібен захист від чоловіків в армії. Жінкам потрібна змога служити окремо від чоловіків, бо захист і перевиховання забезпечити ніхто не може", – написала бійчиня.

"Мавка" заявила, що звернулася по допомогу до офіцера психологічної підтримки персоналу, але той "відмовився сприяти у відкритті розслідування" і нібито звинуватив дівчину в тому, що сталося.