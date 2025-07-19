Військова заявила про домагання з боку побратима: каже, у психологічній службі ЗСУ відмовили в допомозі

Захисниця каже, що у психологічній службі їй відмовили в допомозі

Військовослужбовиця 155-ї окремої механізованої бригади Єлизавета Марцинюк із позивним "Мавка" заявила, що неодноразово зазнавала домагання з боку побратима. Дівчина каже, що поки "не відчуває підтримки від командування".

Про інцидент командирка відділення взводу розвідки та керування бойових безпілотних систем розповіла в соцмережах.

У коментарі для "УП. Життя" речник оперативного командування "Захід" повідомив, що інформацію з допису захисниці перевіряють.

"Минулої ночі довелося тікати від чергового "не такого як усі", що вночі ліз у мою кімнату, у моє ліжко, у самих трусах і не мав наміру приймати мою відмову", – написала військова.

"Мавка" каже, що їй вдалося уникнути зґвалтування, однак захисниця пережила "багато небажаних дотиків, тероризування наполегливістю та поцілунки".

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"Огидно, боляче і страшно. Поки без наслідків для кривдника, але з панічками та спустошенням для мене. Очікую на гідне покарання, допоки лунає "ну якби зґвалтував, тоді б в поліцію" від деяких чинів.

А домагання – це "не злочин". Давайте почекаємо, коли він скоїть "справжній" [...] Жінкам потрібен захист від чоловіків в армії. Жінкам потрібна змога служити окремо від чоловіків, бо захист і перевиховання забезпечити ніхто не може", – поділилася роздумами бійчиня.

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За словами Єлизавети, це був не перший випадок домагань і "романтично-сексуального тиску" з боку чоловіка.

Дівчина стверджує, що звернулася по допомогу до офіцера психологічної підтримки персоналу в ЗСУ, однак той "відмовився сприяти у відкритті розслідування".

"Сказав: "сама винна", і взагалі, до мене багато питань (до кривдника зате їх нема). У відповідь на мої обурення щодо газлайтингу, слатшеймінгу і звертання "дитино" накатав на мене рапорт і втулив догану за грубе спілкування з паном офіцером. Тільки не врахували, що я записала розмову. Тобто мені вже намагаються заткнути рота", – написала захисниця.

"Мавка" каже, що збирає інформацію та консультується з компетентними людьми, аби звернутися до керівництва зі скаргами. У коментарях до допису Єлизавета додала, що поки "не відчуває підтримки від командування" і не впевнена, "чи варто щось починати".

Фото: Скриншот/Facebook

Редакція "УП. Життя" звернулася за коментарем до Сухопутних військ ЗСУ і очікує на відповідь.

Єлизавета Марцинюх вступила у військо незадовго після початку повномасштабного вторгнення у віці 20 років. На той час вона була навчалася на психологиню у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

"Тоді була більш-менш сформована позиція. Вирішила, що молода, здорова, чому ні [...]

Я вважаю, що всі спроможні українці та українки мають мобілізуватися і служити хоча б якийсь проміжок часу. Звісно, що не всім це під силу, але вважаю, що всі мають до цього дійти. Лячно, але насправді не настільки, коли ти вже тут", – розповідала "Мавка".

За час служби захисниця виконувала завдання на Харківському, Сумському, Донецькому напрямку, зокрема забезпечувала логістику до Бахмута, а також поблизу Дніпра та Запоріжжя.

24-річна бійчиня перебуває на посаді командирки відділення взводу розвідки та корегування бойових безпілотних систем 115-ї окремої механізованої бригади.

Раніше бойова медикиня Оксана Григор’єва заявила про домагання з боку колег. Жінка розповіла, що за два місяці у підрозділі не провели розслідування, тому вона звернулася до ДБР.

Згодом у Сухопутних військах відреагували на скарги медикині і заявили, що випадок "мав ознаки сексуального домагання".