"Єдині, здатні на це": вчені виявили тварин, які кличуть одне одного по імені

Африканські слони використовують унікальні звукові сигнали для позначення кожної особини у стаді. Вчені вважають, що таким чином тварини кличуть одне одного по імені.

Про це свідчать результати дослідження, опублікованого в журналі Nature Ecology & Evolution, пише The Guardian.

Група міжнародних дослідників використала алгоритм штучного інтелекту для аналізу звуків двох стад африканських саванних слонів у Кенії. Вчені виявили, що слони не тільки використовують специфічні вокалізації для кожної особини, але й розпізнають і реагують на заклики, адресовані саме їм, ігноруючи при цьому сигнали, адресовані іншим.

"Це вказує на те, що слони можуть визначити, чи був заклик, адресований їм, просто почувши його", – зазначив поведінковий еколог з Університету штату Колорадо Майкл Пардо.

Дослідники аналізували записи гудіння слонів, зроблені в національному заповіднику Самбуру та національному парку Амбоселі в Кенії з 1986 по 2022 рік. Використовуючи алгоритм машинного навчання, вони ідентифікували 469 різних звуків, серед яких 101 слон видавав звук, а 117 – його отримували.

Слони видають широкий спектр звуків: від гучного трубіння до низькочастотного гудіння, яке не може вловити людське вухо.

Тварини не завжди використовували імена, зазвичай їх застосовували для спілкування на великій відстані, а також коли дорослі слони зверталися до малят. До того ж дорослі тварини використовували імена частіше, ніж дитинчата – це вказало на те, що цьому потрібно навчитися.

Згідно з дослідженням, найпоширенішим звуком було "гармонічно багате, низькочастотне звучання".

Дослідники відтворили для слонів записи, де їхні родичі чи друзі кликали їх по "імені". Тварини відповідали на ці звуки позитивно та енергійно. Водночас ті ж самі слони не проявляли особливого інтересу до чужих "імен".

Науковці дійшли висновку, що слони не просто імітують звуки інших особин, як це роблять дельфіни та папуги, а використовують власні, вигадані ними сигнали. Це, на думку науковців, вказує на здатність слонів до абстрактного мислення. Це робить слонів єдиними відомими тваринами, які, як люди, використовують довільні імена на позначення одне одного.

"Люди та слони мають багато спільного, наприклад, великі родини з багатим соціальним життям, заснованим на високорозвиненому мозку", – говорить виконавчий директор організації Save the Elephants Френк Поуп.

Науковці закликають до подальших досліджень еволюційного походження цього таланту, враховуючи, що предки слонів відокремилися від приматів та китоподібних приблизно 90 мільйонів років тому.

"Те, що слони використовують імена один для одного, ймовірно, дасть початок великій кількості нових відкриттів", – зазначив Поуп.

Нагадаємо, раніше науковці з’ясували, як африканські слони вітаються при зустрічі. Виявилось, що у цих розумних тварин є аналоги "людських" рукостискань і вигуків при зустрічі.