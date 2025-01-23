У Таїланді набрав чинності закон про одностатеві шлюби: цю подію відзначили масовим одруженням

У Таїланді організували масове одруження одностатевих пар, під час якого створили близько 200 нових сімей.

Це сталося в перший день після того, як набрав чинності закон про дозвіл на одностатеві шлюби, пише CNN.

Церемонія пройшла у торговому центрі Siam Paragon в Бангкоку. Її організувала організація Bangkok Pride спільно з місцевою владою.

"Закон про шлюбну рівність знаменує собою початок більшого усвідомлення тайським суспільством гендерного розмаїття, а також наше прийняття всіх, незалежно від їхньої сексуальної орієнтації, раси чи релігії.

Це наше підтвердження того, що кожен має право на рівні права і гідність", – заявив прем'єр-міністр Таїланду Пуетгтарн Чинават у відеопосланні, яке прозвучало під час церемонії.

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Одна з пар на масовому одруженні у торговому центрі Valeria Mongelli/Bloomberg/Getty Images

Щоб привітати молодят, у торговому центрі розстелили райдужний килим. На прикрашеній сердечками та квітами сцені виступали знаменитості та драг-квін (це людина, зазвичай чоловік, що створює гротескний жіночий образ і виступає в ньому перед публікою).

Серед молодят – трансгендерна жінка Ніна Четніфат Чуадхунтод та її хлопець. Вона має проблеми зі зміною статі у документах, а тому пара не могла укласти шлюб протягом 22 років.

Вони вже три роки виховують 7-річну дівчинку, яка є донькою дядька Чуадхунтода. Її батько не в змозі піклуватися про свою дитину. Тепер подружжя має намір удочерити дівчинку.

Нагадаємо, Таїланд став першою країною Південно-Східної Азії, де дозволили одностатеві шлюби. Це сталося після того, як у вересні 2024 року король країни Маха Ваджиралонгкорн підписав відповідний закон.