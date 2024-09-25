Таїланд став першою країною Південно-Східної Азії, де дозволили одностатеві шлюби

Закон набуде чинності у січні 2025 року

24 вересня Таїланд став першою країною в Південно-Східній Азії, де одностатеві пари можуть офіційно взяти шлюб.

Це стало можливим після того, як новий закон підписав таїландський король Маха Ваджиралонгкорн, повідомляє AP News.

Впровадження набуде чинності через 120 днів – одностатеві пари зможуть зареєструвати шлюб від січня 2025 року.

Читайте також : Верховний суд Японії визнав заборону одностатевих шлюбів неконституційною

ВІДЕО ДНЯ

Після Тайваню та Непалу, Таїланд став третьою країною Азії, де дозвовлили одностатеві шлюби.

"Вітаю любов усіх", – написала прем’єр-міністерка країни Петонгтарн Чиват у соцмережі X.

Закон передбачає зміни до Цивільного та Господарського кодексів Тайваню, де слова "чоловік та жінки" замінять на гендерно нейтральні, як-от "особа".

Впровадження нових правил надає повні юридичні, фінансові та медичні права для людей однієї статі, які офіційно отримали статус подружжя.

Зокрема, нововведення дають можливість представника ЛГБТК+ спільноти, які взяли шлюб, усиновлювати дітей та успадкувати майно іншого партнера.

"[Прийнятий] закон – величезний крок на шляху до рівних прав у Таїланді", – сказала AFP захисниця прав ЛГБТК+ Вааддао Чумапорн.

Читайте також : Комітет ВР з питань здоров’я нації підтримав законопроєкт про цивільні партнерства

Місцеві активісти вже запланували масове одруження одностатевих пар у Бангкоку 22 січня – у перший день чинності закону.

Таїланд протягом тривалого часу відомий своєю репутацією толерантного ставлення до представників ЛГБТК+ спільноти. Останні опитування громадської думки підтвердили переважну місцевого населення узаконення шлюбів між людьми однієї статі.

Натомість більшу частину королівства Таїланд складають буддисти, що мають більш консервативні цінності. Представники ЛГБТК+ спільноти в країні стверджують, що досі стикаються з обмеженнями та дискримінацією в повсякденному житті.

Нагадаємо, у червні 2024 року законопроєкт, за яким у Таїланді легалізували одностатеві шлюби, схвалив сенат. "За" тоді проголосували 130 сенаторів, ще 4 були "проти".