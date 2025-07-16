Вимагала грошей: у Таїланді затримали жінку, яка шантажувала буддійських монахів інтимними фото

У Таїланді заарештували жінку, яка мала інтимний зв’язок з буддійськими ченцями, а потім шантажувала їх, вимагаючи грошей за мовчання.

Таким чином жінка збагатилась на 11 мільйонів доларів, пише CNN.

Підозрювана у цій справі – 35-річна Вілаван Есават. У поле зору поліції вона потрапила після того, як один з настоятелів буддійського храму раптово покинув посаду.

Правоохоронці з’ясували, що він зробив це через шантаж жінки, з якою він мав сексуальні стосунки в 2024 році. Вілават сказала, що народила від нього дитину та вимагала сплатити 220 тисяч доларів аліментів.

Поліція розпочала розслідування і виявила, що у цій справі є ще як мінімум вісім постраждалих ченців. Жінку арештували після того, як вона вкотре отримала великий грошовий переказ від монаха, з яким мала інтимний зв’язок.

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Під час обшуку в неї вдома виявили десятки тисяч фотографій і відео, а також переписки з ченцями, які вона використовувала для шантажу.

Встановлено, що за три роки "діяльності" Вілаван Есават отримала на свої рахунки 11,9 мільйона доларів. Частину грошей вона витратила на азартні ігри онлайн.

Справа викликала обурення у суспільстві Таїланду, оскільки, згідно з монастирськими кодексами, монахи повинні жити скромно і стримано. Зважаючи на те, що вони платили жінці великі суми грошей, у багатьох тайців виникло питання щодо того, як монастирі розпоряджаються пожертвами вірян.

Через скандал Верховна рада Сангхи – керівний орган тайського буддизму – заявила про створення спеціального комітету для перегляду монастирських правил.

Окрім цього, виконувач обов'язків прем'єр-міністра наказав розглянути питання про посилення законів, що стосуються ченців і храмів, зокрема, які стосуються прозорого розпорядження коштами.

Нагадаємо, раніше у Тернополі відкрили кримінальне провадження проти 32-річної місцевої жительки, яка надсилала чоловікові інтимні фотографії та просила за них гроші.