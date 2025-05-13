Шантажували і сексуально експлуатували: в Україні викрили схему, від якої постраждали 50 дівчат

В Україні викрили злочинну організацію, яка шантажувала молодих жінок та примушувала їх до сексу з клієнтами. Внаслідок схеми постраждали щонайменше 50 дівчат.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Як з’ясували слідчі, організатори схеми шукали дівчат 18-25 років і пропонували їм роботу: супроводжувати чоловіків на публічних заходах. За це обіцяли високу оплату.

Коли декілька таких зустрічей відбувалося безпроблемно і дівчата втрачали пильність, зловмисники давали їм нових "клієнтів", які платили організаторам не за супровід, а за сексуальні послуги. Тоді вони примусом вступали з жінками в статеві стосунки.

"Якщо ж потерпіла не погоджувалась на такий формат співпраці – її фото з анкетними даними викладали в закритий Telegram-канал з надання сексуальних послуг, на який підписано 60 тисяч користувачів.

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Для видалення анкети треба було продовжувати співпрацювати зі злочинною організацією на їхніх умовах", – повідомляють правоохоронці.

За попередніми підрахунками, через цю схему постраждали щонайменше 50 українських дівчат з великих обласних центрів України та з Польщі.

Наразі правоохоронці встановили всіх, хто був задіяний в цій схемі. Всього встановили 11 людей, з них було четверо організаторів. Попередньо встановили, що щонайменше вони заробляли близько 5 мільйонів гривень щомісяця.

"Поліцейські провели 34 санкціонованих обшуки на території Києва, в ході яких вилучили телефони та комп‘ютерну техніку з доказами вчинених злочинів", – повідомляють правоохоронці.

Двом організаторам, двом співорганізаторам та решті сімом учасникам повідомили про підозри за декількома статтями Кримінального кодексу:

створення, керівництво та участь у злочинній організації (ст. ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255);

торгівля людьми (ч. 3 ст. 149);

сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією (ч. 3 ст. 303);

Учасникам загрожує до пʼятнадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, куди можна звернутись, якщо ви зазнали сексуальних домагань.