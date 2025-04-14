У Тернополі покарають жінку, яка надсилала чоловікові інтимні фото і просила за них гроші

У Тернополі відкрили кримінальне провадження проти 32-річної місцевої жительки, яка надсилала чоловікові інтимні фотографії та просила за них гроші.

На спецлінію звернувся чоловік, який отримав таку "пропозицію", повідомляє поліція Тернопільщини.

Правоохоронці встановили особу жінки. За даними слідства, її вже притягували до кримінальної відповідальності за шахрайство, крадіжки та проституцію.

Жінці інкримінують частину 1 статті 301 Кримінального кодексу (розповсюдження порнографічних матеріалів), а жінка зізналася у своєму вчинку.

Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

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Нагадаємо, нещодавно на Тернопільщині суд призначив рік пробаційного нагляду жінці, яка надсилала порнографію кумові.