Волинська ОВА: виші передаватимуть у ТЦК списки відрахованих, які не виконали умови для зарахування

Так в області хочуть унеможливити ухиляння від мобілізації за допомогою навчання у вишах.

Ректори вищих навчальних закладів Волині надаватимуть обласному Територіальному центру комплектування та соціальної підтримки списки відрахованих осіб, які не виконали умови для зарахування.

Про це повідомляє Волинська обласна військова адміністрація.

Під час чергового засідання Ради оборони області обговорювали "вступ військовозобов’язаних у вищі навчальні заклади, аби отримати відстрочку від мобілізації".

"До обговорення залучили ректорів вищих навчальних закладів Волині, які доповіли про умови вступу та окреслили статистику щодо кількості студентів, які наразі навчаються в університетах.

Окрім цього, запевнили, що є чітка домовленість із обласним ТЦК та СП, що надаватимуть списки відрахованих осіб, які не виконали умови для зарахування", – розповідають в ОВА.

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Зазначається, що керівники силових структур триматимуть це на контролі, щоб "унеможливити ухиляння від мобілізації за допомогою навчання у вишах".

"Мобілізація залишається одним із найскладніших і водночас найважливіших завдань, над якими працюють у нашій країні. Захисники й захисниці на фронті потребують підсилення та перепочинку, тож необхідно виконувати завдання, поставлені Генеральним штабом", – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що з 2022 року в українських університетах фіксують стрімке зростання вступників в аспірантуру. Зокрема, помітно зросла частка чоловіків призовного віку, зокрема з 30 років, порівняно з даними вступних кампаній попередніх років.