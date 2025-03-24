Бив і скинув зі сходів: у Києві чоловіка засудили до 7 років тюрми за жорстоке вбивство собаки

У Дніпровському районі Києва судили 31-річного чоловіка, який жорстоко вбив безпритульну собаку.

Кривднику, який уже був судимий, призначили 7 років і 6 місяців позбавлення волі, повідомили в Київській міській прокуратурі.

Трагедія сталася в багатоповерхівці, де чоловік жив разом зі співмешканкою, її двома дітьми та їхньою спільною 11-місячною донькою.

Він приніс додому безпритульну собаку на ім’я Мілка, але згодом почав її виганяти, виштовхуючи у підʼїзд.

Все закінчилося жорстоким побиттям: чоловік бив тварину ногами, а потім, тримаючи на руках дитину, скинув собаку зі сходів, після чого знову продовжив бити.

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Від отриманих травм і сильної крововтрати Мілка загинула. Камери відеоспостереження в будинку зафіксували знущання.

У суді чоловік провину не визнав, але підтвердив, що дійсно зіштовхнув собаку зі сходів.

Кривдник виправдовувався тим, що вбити собаку нібито могли сусіди, але ці твердження були спростовані результатами експертиз.

До набрання вироком законної сили обвинувачений залишатиметься під вартою. Він ще може подати апеляцію.

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Нагадаємо, нещодавно на Київщині жінка побила собаку сокирою: чотирилапому пощастило вижити, а в поліції відкрили кримінальне провадження.