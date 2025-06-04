На Одещині повідомили про підозру чоловікові, які вчинив сексуальні дії щодо собаки

Підозрюваного в жорстокому поводженні з твариною відправили під варту

На Одещині підозру за двома статтями Кримінального кодексу отримав 22-річний чоловік, який вчинив сексуальні дії щодо собаки. Кривдника тварини також перевірить судово-психіатрична експертиза.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Одещини.

Раніше про жорстоке поводження з твариною в селі Майори розповіла зооволонтерка Сніжана Бугрік. Активістка заявила, що 22-річний місцевий житель разом з іншими чоловіками неодноразово ґвалтували тварин. Як доказ вона опублікувала відео знущань з тварини.

Жінка стверджувала, що на місце викликали працівників поліції, але протягом доби ті нібито не відкрили кримінального провадження, а собака залишалася у своїх власників.

Згодом правоохоронці розпочали провадження за фактом сексуальних дій щодо собаки. Тоді постраждалу тварину вилучили від її господарів.

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Тепер поліціянти повідомили про підозру кривднику собаки за двома статтями:

вчинення насильницьких дій щодо тварини з мотивів задоволення статевої пристрасті – частина 3 статті 299 Кримінального кодексу;

грубе порушення громадського порядку, що супроводжувалося винятковим цинізмом (хуліганство) – частина 1 статті 296.

Крім того, на час розслідування чоловіка відправили під варту. У поліції додали, що його осудність перевірить судово-психіатрична експертиза.

Сніжана Бугрик розповіла, що постраждала тварина на прізвисько Ельза перебуває в лікарні, де їй надають необхідну допомогу. Крім неї, в підозрюваного вилучили ще двох собак, яким незабаром шукатимуть нові родини.

"Я не знаю чи щось робили цим двом собачкам, але залишити їх там не змогли. Скоро почну шукати їм дім, тому пишіть, хто готовий подарувати свою любов і турботу", – написала волонтерка.