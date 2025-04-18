У Тернополі 20-річному іноземцю оголосили підозру через спробу зґвалтування двох жінок

У Тернополі оголосили підозру 20-річному іноземцю, який намагався зґвалтувати двох жінок. Йому загрожує ув’язнення.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Тернопільській області.

За словами правоохоронців, повідомлення від першої потерпілої надійшло до них 12 квітня. Жінка розповіла, що невідомий зловмисник напав на неї, закрив їй рот руками і став торкатися інтимних ділянок на тілі.

Потерпілій вдалося вирватися з рук чоловіка, і він втік з місця події.

Наступного дня, 13 квітня, з повідомленням про спробу зґвалтування до поліції звернулася ще одна жінка. Підозрюваний накинувся на неї неподалік місцевого торгового центру. Свою жертву зловмисник кинув на землю і почав стягувати з неї одяг, однак зупинився, бо злякався перехожого.

РЕКЛАМА:

"У ході оперативних заходів співробітники карного розшуку та слідчі спільно з оперативниками встановили, що до злочину причетний іноземець, 2004 року народження, котрий нещодавно приїхав до нашого обласного центру і, за попередніми даними, торгував на ринку. Мешкав на орендованій квартирі", – розповіли у поліції Тернопільщини.

20-річному чоловікові оголосили підозру за частиною 1 статті 153 (сексуальне насильство) та частиною 3 статті 15, частиною 2 статті 152 (закінчений замах на зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше ми розповідали, що 45-річний житель Полтавщини проведе 15 років за ґратами за те, що переслідував малолітніх дівчаток у під’їздах і намагався їх зґвалтувати.