Уник 10 років ув'язнення: у Рівному із зали суду відпустили чоловіка, винного у серії зґвалтувань

Чоловікова визнали винним у серії зґвалтувань та нападів на жінок

Суд у Рівному визнав 36-річного чоловіка винним у чотирьох зґвалтуваннях та ще двох спробах нападу на жінок, які зловмисник скоював з 2013 по 2019 рік. Йому призначили 10 років позбавлення волі, але відпустили одразу із залу суду за так званим "законом Савченко".

Про це повідомляють "Суспільне. Рівне" та "Четверта влада".

У вироку суду зазначається, що чоловік перебував під вартою та під домашнім арештом з 2019 року. Цей час зарахували до строку покарання, тож фактично він уже "відсидів" призначені 10 років.

Тобто при винесенні вироку суд послався на "закон Савченко", який дозволяє враховувати кожен день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі після винесення остаточного рішення.

"Запобіжний захід обвинуваченому Юрію Петровичу у виді тримання під вартою скасувати. Звільнити його на підставі статті 377 КПК з під варти в залі суду", – зазначив суддя.

РЕКЛАМА:

Вирок суду поки не набрав законної сили.

Адвокатки постраждалих жінок вважають, що до нападника не мали застосовувати "закон Савченко", тому готуватимуть апеляційне оскарження рішення суду.

Одна із потерпілих Ольга Самкевич зізналася, що не задоволена вироком і припускає, що обвинувачений може розправитися із постраждалими.

Читайте також : На Львівщині затримали злочинця-рецидивіста через зґвалтування неповнолітньої дівчини

"Ґвалтівник на волі, і він тепер не буде залишати своїх жертв в живих. У мене таке відчуття, що така ймовірність дуже висока. Важко зараз щось говорити. Я згодна з тим, що він винний, але я не згодна з тим, що його випустили", – розповіла жінка.

Крім того, адвокат засудженого заявив, що разом із клієнтом планують оскаржувати рішення суду, аби довести невинуватість.

Представник обвинуваченого вважає, що його підзахисний винен лише в завданні легких тілесних ушкоджень в одному з випадків нападу, але не сексуальному насильстві.

Що відомо про справу рівнянина?

За даними правоохоронців, мешканець Рівного з 2013 року скоював сексуальне насильство або спроби насильства щодо жінок. Чоловік вчиняв напади на містянок переважно ввечері чи вночі в місцевому гідропарку.

Керівник відділу комунікації Головного управління Національної поліції Рівненщини Антон Крук тоді розповів, що протягом тривалого часу свідчень жінок, які зазнали зґвалтування, було недостатньо, аби знайти їхнього кривдника. Правоохоронці навіть вдавалися до спроб впіймати його "на живця", однак вони виявилися безрезультатними.

Рівнянина затримали в серпні 2019 року після чергової спроби зґвалтування, яку пов'язали зі схожими випадками раніше.

За словами Крука, затриманий "вів звичайний спосіб життя" і працював охоронцем.

"Оточення дає йому позитивну характеристику. Тобто зі сторони навіть не запідозриш, що він здатний на такі вчинки", – розповідав речник поліції.

Нагадаємо, асоціація жінок-юристок України заявила про недоліки в розслідування групового зґвалтування підлітки на Закарпатті, яке трапилося в серпні 2021 року. Юристи вважають, що нападників мали судити за зґвалтування, а не сексуальне насильство, за яке ті отримали вирок.