7 років тюрми: на Прикарпатті судили чоловіка, який зґвалтував 14-річну сестру своєї дівчини

В Івано-Франківську судили 22-річного чоловіка, який зґвалтував 14-річну сестру своєї співмешканки.

Суд призначив чоловіку покарання у вигляді 7 років ув’язнення, повідомила Івано-Франківська обласна прокуратура.

"Прокурор у суді довів, що у липні 2023 року чоловік у стані алкогольного сп’яніння зґвалтував сестру своєї співмешканки.

Під приводом відвезти дівчину до сестри він завіз її в поле та, застосовуючи фізичну силу, вчинив відносно неї протиправні дії сексуального характеру", – кажуть у відомстві.

За підтримання публічного обвинувачення ювенальних прокурорів чоловіка визнали винним у зґвалтуванні неповнолітньої (ч. 3 ст. 152 КК України).

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Кривдник повністю визнав свою провину та чекав на вирок суду вже під вартою.

Нагадаємо, раніше Дніпровський районний суд Києва призначив 12 років тюрми чоловіку, який зґвалтував свою 12-річну сусідку.

А торік на Івано-Франківщині суд призначив 15 років увʼязнення для 53-річного чоловіка, який зґвалтував 6-річну дівчинку, що жила по сусідству.