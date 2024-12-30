7 років тюрми: на Прикарпатті судили чоловіка, який зґвалтував 14-річну сестру своєї дівчини
В Івано-Франківську судили 22-річного чоловіка, який зґвалтував 14-річну сестру своєї співмешканки.
Суд призначив чоловіку покарання у вигляді 7 років ув’язнення, повідомила Івано-Франківська обласна прокуратура.
"Прокурор у суді довів, що у липні 2023 року чоловік у стані алкогольного сп’яніння зґвалтував сестру своєї співмешканки.
Під приводом відвезти дівчину до сестри він завіз її в поле та, застосовуючи фізичну силу, вчинив відносно неї протиправні дії сексуального характеру", – кажуть у відомстві.
За підтримання публічного обвинувачення ювенальних прокурорів чоловіка визнали винним у зґвалтуванні неповнолітньої (ч. 3 ст. 152 КК України).
Кривдник повністю визнав свою провину та чекав на вирок суду вже під вартою.
Нагадаємо, раніше Дніпровський районний суд Києва призначив 12 років тюрми чоловіку, який зґвалтував свою 12-річну сусідку.
А торік на Івано-Франківщині суд призначив 15 років увʼязнення для 53-річного чоловіка, який зґвалтував 6-річну дівчинку, що жила по сусідству.