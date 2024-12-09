Суд виніс вирок колаборанту, який очолив училище у Мелітополі й запроваджував стандарти РФ

У Тернополі заочно засудили колаборанта, який очолив Мелітопольське вище професійне училище і впроваджував там російські стандарти освіти.

Суд визнав "директора" винним у колабораціонізмі (ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу) та призначив 3 роки ув'язнення із забороною обіймати посади у закладах освіти й органах влади на 15 років, повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

За даними слідства, житель села Новобогданівка Мелітопольського району співпрацював з окупаційною адміністрацією на тимчасово окупованій території Запорізької області з червня 2022 року по жовтень 2023 року.

Фігурант добровільно став "директором" Мелітопольського вищого професійного училища, яке росіяни незаконно перейменували на "Государственное учебное заведение "Мелитопольськое профессиональное училище №2".

"Прийшли люди у військовій формі зі зброєю. Також там була так звана "міністр освіти" у Запорізькій області. Вона представила фігуранта як директора", – розповіла суду викладачка, яка бачила підсудного на педагогічній нараді у червні 2022 року.

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За її словами, працівникам училища наказали писати заяви. Хто хотів залишитися працювати на окупантів, міг писати заяву про прийняття на роботу, а хто не хотів – мусив писати заяву на звільнення.

Обійнявши фейкову посаду, "директор" доручив викладачам телефонувати всім студентам, які до повномасштабної війни навчалися в цьому училищі, а також їхнім батькам, щоб відновити освітній процес за стандартами РФ.

Колаборант щочетверга проводив загальні лінійки, на яких вимальовував "переваги" від "приєднання" Запорізької області до РФ, розповідав про перспективи отримання дипломів російського зразка й можливість вступити до будь-якого навчального закладу на території країни-агресора.

Під керівництвом колаборанта в училищі викладали російською мовою за російськими підручниками, українські книги та символіку вилучали, а в актовій залі проходив випускний під російськими триколорами.

"Вирок вступив у законну силу, але оскільки колаборант переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території, початок відбування покарання обчислюватиметься з дати його затримання", – зауважили у прокуратурі.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі Управління Служби безпеки України у Тернопільській області.

Нагадаємо, раніше колаборантці з Мелітополя, яку росіяни зробили заступницею "міністра освіти", повідомили про підозру.