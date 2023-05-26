Колаборантці з Мелітополя, яку росіяни зробили заступницею "міністра освіти", повідомили про підозру

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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26 травня 2023

Українські правоохоронці повідомили про підозру колаборантці з Мелітополя, яку окупанти зробили "першою заступницею міністра освіти і науки Запорізької області".

Жінка добровільно обійняла цю псевдопосаду і почала просувати "русский мир" в освіті, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури повідомлено про підозру у колабораційній діяльності жительці Мелітополя на Запоріжжі (ч. 5 ст. 111-1 КК України)", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, восени 2022 року жінка добровільно обійняла керівну посаду у складі окупаційної "адміністрації" держави-агресора на тимчасово окупованих територіях України. 

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 Фото: Волинська обласна прокуратура

Ставши окупаційним "першим заступником міністра освіти і науки Запорізької області", жінка почала забезпечувати реалізацію незаконної "державної політики" окупантів у галузях освіти і науки.

"Активно пропагувала ідеї "руського миру", розповсюджувала ворожу пропаганду з метою дискредитації дій української влади, виконувала інші функціональні обов’язки, спрямовані на встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України", – кажуть правоохоронці.

Спеціальне досудове розслідування проводить Служба безпеки України.

Нагадаємо, раніше мер Мелітополя розповів, що 90% освітян відмовились від співпраці з російськими окупантами.

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