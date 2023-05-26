Колаборантці з Мелітополя, яку росіяни зробили заступницею "міністра освіти", повідомили про підозру

Українські правоохоронці повідомили про підозру колаборантці з Мелітополя, яку окупанти зробили "першою заступницею міністра освіти і науки Запорізької області".
Жінка добровільно обійняла цю псевдопосаду і почала просувати "русский мир" в освіті, повідомляє Офіс генерального прокурора.
"За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури повідомлено про підозру у колабораційній діяльності жительці Мелітополя на Запоріжжі (ч. 5 ст. 111-1 КК України)", – йдеться у повідомленні.
За даними слідства, восени 2022 року жінка добровільно обійняла керівну посаду у складі окупаційної "адміністрації" держави-агресора на тимчасово окупованих територіях України.
Читайте також: СБУ викрила понад 30 освітян-колаборантів, які зросійщували учнів в окупації
|Фото: Волинська обласна прокуратура
Ставши окупаційним "першим заступником міністра освіти і науки Запорізької області", жінка почала забезпечувати реалізацію незаконної "державної політики" окупантів у галузях освіти і науки.
"Активно пропагувала ідеї "руського миру", розповсюджувала ворожу пропаганду з метою дискредитації дій української влади, виконувала інші функціональні обов’язки, спрямовані на встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України", – кажуть правоохоронці.
Спеціальне досудове розслідування проводить Служба безпеки України.
Нагадаємо, раніше мер Мелітополя розповів, що 90% освітян відмовились від співпраці з російськими окупантами.
Читайте також: "Вам Україна платить": у Мелітополі вчителям-колаборантам видали 1300 гривень