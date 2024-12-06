У Токіо пропонують скоротити робочий тиждень, щоб підвищити рівень народжуваності

У столиці Японії Токіо мають намір запровадити 4-денний робочий тиждень для державних службовців. Вони матимуть три дні відпочинку.

Утім, це роблять не тому, що працівники втомилися, а для того, щоб допомогти жінкам, які працюють, а також підвищити показник народжуваності. У червні він досяг рекордно низького рівня, пише CNN.

Уряд Токіо заявив, що нововведення почнуть діяти у квітні 2025-го. Окремо оголосять про ще одну політику, яка дозволить батькам дітей, що навчаються у 1-3 класах, віддати частину своєї зарплатні за можливість піти з роботи раніше.

"Ми переглянемо стилі роботи, гарантуючи, що нікому не доведеться відмовлятися від своєї кар'єри через народження дитини або догляд за нею", – сказала губернаторка Токіо Юріко Коїке.

Окрім того, японські парламентарі наполягають на низці заходів для подолання демографічної кризи, зокрема надання чоловікам відпусток для догляду за дитиною. Водночас органи місцевої влади також покращують умови праці.

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Перехід на чотириденний робочий тиждень викликав інтерес на Заході. Результати дослідження, яке проводила британська компанія Autonomy, свідчать, що це покращує самопочуття і продуктивність працівників.

Проте ця ідея досі вважається радикальною для японських компаній, які часто сприймають проведений на роботі час мірилом відданості місцю праці.

Утім, Японія – не єдина країна Азії, де запроваджують таку політику. Раніше цього року Сінгапур ввів нові правила, які вимагають від усіх компаній розглядати прохання працівників про гнучкий графік роботи, зокрема й скорочений робочий тиждень.

Раніше міністерка соціальної політики Оксана Жолнович пояснювала, чому в Україні критично низький рівень народжуваності.