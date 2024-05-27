Якою була комерційна діяльність 4000 років тому? Таблички з Анатолії привідкривають завісу

На території сучасної Туреччини археологи знайшли глиняні таблички віком близько 4000 років. Вони містять інформацію про першу засновану компанію в місті Каніш – торговому центрі історичного регіону Анатолія.

Стартовий капітал цієї стародавньої компанії був 15 кілограмів золота, повідомляє Arkeonews.

Каніш вважається одним з найстаріших торгових центрів Анатолії, його історія сягає 6 тисяч років. Протягом 75 років розкопки у цьому місці тривають безперервно.

Археологи знайшли понад 20 тисяч клинописних табличок, які розкривають комерційну діяльність того періоду.

Керівник розкопок професор Фікрі Кулакоглу розповів, що на більшості табличок записані фінансові операції – від витрат караванів до кредитних та дебетових відносин. Це свідчить про те, що місто було дуже активним і великим торговим центром того часу.

За словами Кулакоглу, з інформації на табличках вдалося дізнатися, що першу компанію в Анатолії заснували 12 людей із капіталом 15 кілограмів золота. Кожен став акціонером компанії, внісши золото в різних пропорціях.

Протягом 12 років капіталом компанії керував купець Амур Іштар, який отримував третину прибутку. Всі операції, пов'язані з компанією, опечатували й записували в присутності свідків.

"Якщо ви захочете забрати свою частку капіталу компанії до настання терміну, отримаєте близько чотирьох кілограмів срібла замість одного кілограма золота.

Якщо ви вилучаєте свій капітал достроково, то зазнаєте збитків. Іншими словами, гарантовано, що капітал залишиться на місці протягом тривалого періоду – 12 років", – розповів професор.

Знайдені таблички датуються періодом після 1950-х років до нашої ери – у цей час в Анатолії панували ассирійці. Тоді ж у регіоні з'явилася писемність.

Глиняні таблички також містять деталі соціального життя, зокрема шлюбні контракти, розлучення, документи про спадщину та нотаріальні процедури.

Нагадаємо, на півдні Туреччини виявили стародавню мозаїку із зображенням давньогрецької музи.