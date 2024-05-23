У Єгипті знайшли папіруси – унікальний доказ присутності римських військових

Археологи проводять дослідження на узбережжі Червоного моря у колишньому порту під назвою Береніс.

У селищі Береніс, що на узбережжі Червоного моря в Єгипті, археологи знайшли цінне давньоримське письмове джерело. Відкриття вважають рідкісним, бо у цій частині світу пам’яток римського періоду небагато.

Про те, що група польських археологів виявила папіруси із списками давньоримських військових, інформує Arkeonews.

Спочатку відкриття було складно оцінити, оскільки археологи знайшли лише невеликі згортки довжиною в кілька сантиметрів. Однак до групи науковців доєднався спеціаліст із вивчення стародавніх написів з Гайдальберзького університету (Німеччина) Родні Аста. Він зібрав пазл із уривків папірусів, що досяг ширини в 30 см.

Так дослідникам вдалося виявити, що на папірусах – листування центуріонів (офіцерів давньоримської армії) та командувачів римських легіонів. Серед імен, які з’являються в листах – Хаос, Луцініус і Петроній.

Читайте також : На Сицилії встановили реконструйовану статую Атланта: їй близько 2500 років

"У цьому листуванні Петроній запитує Луцініуса, який перебував у Беренісі, про ціни на окремі ексклюзивні товари. Також є заява: "Я даю тобі гроші, відправляй їх загону легіонерів, що пересуваються на одногорбих верблюдах. Забезпечте їх телятами і стовпами для наметі", – описує зміст листів керівниця групи дослідників, професорка Марта Осипінська з Інституту археології Вроцлавського університету.

На думку науковців, артефакти походять з резиденції сотника, яка розташовувалася поблизу місцевого могильника тварин.

"Для єгиптологів та інших дослідників античності це надзвичайно рідкісне та значиме відкриття. У цій частині світу дуже мало пам’яток римського періоду. Масштаб цих відкриттів справді феноменальний", – говорить професорка.

Крім папірусів, археологи також знайшли десятки остраконів – фрагментів текстів на кераміці, самі посудини, римські монети та фібулу – популярну в Європі шпильку, яку носили легіонери. Тексти знайдених папірусів продовжують вивчати.

Береніс, також відомий як Береніка, – стародавній порт, побудований приблизно в 245 році до н. е. Археологи протягом років припускали, що це місце раніше обрали для дислокації солдати Третього Кіренаїкського легіону, відомі, зокрема тим, що зупинили в 70 році повстання в Єрусалимі. Однак, досі не мали переконливих доказів.

Раніше ми розповідали про виявлення на півдні Італії будівлі, яку вважають колишньою резиденцією першого римського імператора Августа.