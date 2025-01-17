У Туреччині мама-собака принесла своє хворе цуценя до дверей клініки, в якій лікували її іншого малюка

У Туреччині мама-собака принесла своє хворе цуценя до клініки, в якій було її інше дитинча

У Стамбулі безпритульна мама-собака принесла до ветеринарної клініки своє хворе цуценя. У цій самій лікарні перебувало її ще одне щеня.

Поки дитинча було у реанімації, тварина від нього не відходила, розповіли в інформаційному агентстві Anadolu.

Момент, як самиця принесла своє цуценя до лікарні, зафіксувала камера відеоспостереження.

Ветеринар і власник клініки Батуралп Оган розповів, що тварина народила нещодавно, однак майже всі її діти померли. Вважалося, що вижити вдалося лише одному щеняті. Його принесли до клініки зоозахисники.

РЕКЛАМА:

Але тепер з’ясувалося, що у цуценяти є живий брат. Саме його тварина і принесла до дверей клініки. Дитинча заніс усередину ветеринарний технік. Стан щеняти був поганим, а серцебиття – сповільнилося.

Малюка поклали у реанімацію. Весь цей час його мати від нього не відходила.

Наразі обох цуценят ще лікують. Оскільки молока у їхньої матері не вистачає, лікарі підгодовують їх звичайною їжею.

Однак відвідувачів до малюків поки не пускають з огляду на стан здоров’я.

Нагадаємо, у США пес врятував свого 84-річного хворого господаря від смерті, вчасно покликавши на допомогу поліціянта.