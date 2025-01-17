У Туреччині мама-собака принесла своє хворе цуценя до дверей клініки, в якій лікували її іншого малюка
У Стамбулі безпритульна мама-собака принесла до ветеринарної клініки своє хворе цуценя. У цій самій лікарні перебувало її ще одне щеня.
Поки дитинча було у реанімації, тварина від нього не відходила, розповіли в інформаційному агентстві Anadolu.
Момент, як самиця принесла своє цуценя до лікарні, зафіксувала камера відеоспостереження.
Ветеринар і власник клініки Батуралп Оган розповів, що тварина народила нещодавно, однак майже всі її діти померли. Вважалося, що вижити вдалося лише одному щеняті. Його принесли до клініки зоозахисники.
Але тепер з’ясувалося, що у цуценяти є живий брат. Саме його тварина і принесла до дверей клініки. Дитинча заніс усередину ветеринарний технік. Стан щеняти був поганим, а серцебиття – сповільнилося.
Малюка поклали у реанімацію. Весь цей час його мати від нього не відходила.
Наразі обох цуценят ще лікують. Оскільки молока у їхньої матері не вистачає, лікарі підгодовують їх звичайною їжею.
Однак відвідувачів до малюків поки не пускають з огляду на стан здоров’я.
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