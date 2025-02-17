"Складна клінічна ситуація": у Ватикані повідомили про стан здоровʼя Папи Римського

Папа Римський Франциск перебуває в лікарні зі складною інфекцією дихальних шляхів

Папа Римський Франциск перебуває в лікарні зі "складною клінічною ситуацією" – у нього діагностували полімікробну інфекцію дихальних шляхів.

Про це повідомила пресслужба Ватикану.

Речник Ватикану Маттео Бруні зауважив, що понтифік "має хороший настрій".

"Добре відпочив, спокійна ніч, і сьогодні вранці він снідав, як і в попередні дні, також присвятив себе читанню деяких газет", – сказав Бруні.

Медики наразі не дають прогнозів, коли Папу випишуть з лікарні та додають, що він має пробути під наглядом стільки, скільки знадобиться.

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Раніше у Ватикані повідомляли, що стан Папи Римського стабільний. Йому радили перепочити, щоб остаточно набратися сил та одужати від попередніх хвороб.

Нагадаємо, 88-річного Франциска госпіталізували до лікарні Аґостіно Джемеллі в Римі для лікування бронхіту ще 14 лютого.