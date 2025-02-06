"Ліками є діалог": Папа Римський закликав українську молодь "прощати ворогів" заради миру

Папа Франциск під час щотижневої аудієнції у Ватикані

Папа Римський Франциск звернувся до української молоді із закликом прощати та протистояти бажанню "відповісти ударом на удар" попри виклики війни.

Про це він заявив під час відеоконференції з українською молоддю, повідомляє Vatican News.

Під час заходу понтифік прочитав молитву та відповів на питання українців, які проживають в Україні та поза її межами.

Першою до глави католицької церкви звернулася 21-річна вчителька з Ужгорода Іліана Добра. Дівчина поцікавилася думкою Папи Франциска щодо того, чи варто помирати за свою батьківщину та як в умовах війни підтримувати віру в захист життя.

Понтифік відповів, що "ліками є діалог", через який "будується мир".

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"Сьогодні значущість життя знецінена. Більшого значення, ніж людському життю, надають грошам і військовим позиціям.

Війна завжди руйнує. Будь ласка, ніколи не втомлюйтеся від діалогу з собою і навіть з тими, хто нам протистоїть. Це правда, що іноді діалог неможливий через упертість декого, але ми завжди повинні докладати зусиль", – пояснив Папа.

Інша українка, 27-річна Юлія, запитала, як можна побачити мир, якщо "триває геноцид нашого народу". Глава католицької церкви не відповів на це, але засудив наслідки війни, згадавши конфлікт між Ізраїлем та Сектором Гази.

"Війна приносить голод. Щовечора я дзвоню до парафії в Газі, і вони кажуть мені, що часто голодують. Війна не тільки спричиняє голод – вона вбиває", – додав Папа Франциск.

35-річна Тетяна з Чикаго зауважила, що українські діти були вимушені втікати від "сучасного Ірода" і поцікавилася, як прощати та вчити цьому наступні покоління.

"Мені допомагає думка: я повинен пробачити, як мене пробачили. Мистецтво прощення нелегке, але ми повинні продовжувати рухатися вперед і завжди прощати", – відповів Папа Римський.

Під час заходу Франциск також закликав українську молодь до патріотизму, любові до батьківщини та збереження в пам'яті тих, хто загинув, захищаючи країну.

Онлайн-зустріч проводили, зокрема, зі собору Воскресіння Христового в Києві. Тому попередньо архієпископ Святослав Шевчук зауважив, що присутнім доведеться піти в укриття, якщо розпочнеться повітряна тривога.

Раніше Папа Римський закликав дорослих боротися з цькуваннями в закладах освіти, заявивши, що булінг "готує школярів до війни, а не до миру".