Вчені шукають спосіб отримати чисту воду на Місяці: навіщо їм для цього мікрохвильовка

Винахідники шукають спосіб вирішити одну з багатьох проблем перебування астронавтів на Місяці – відсутність чистої води.

Для цього Космічне агентство Великої Британії зібрало 10 команд дослідників, які за сім місяців мають розробити пристрій, що допоміг би отримати чисту воду з льоду кратерів на південному полюсі Місяця, пише The Guardian.

На проведення винаходів учасникам надали 300 фунтів стерлінгів (майже 390 тисяч доларів) від Міжнародного двостороннього фонду Космічного агентства Великої Британії під управлінням компанії Challenge Works та Канадським космічним агентством.

Забезпечення необхідного для виживання астронавтів рідини з мерзлоти супутника вважають менш ризиковим та дешевшим способом, ніж транспортування із Землі.

Члени екіпажу зможуть використовувати воду для пиття, сільськогосподарської діяльності, а також розкладу на кисень для дихання та водень, який використовується як ракетне паливо.

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Космічні агентства вже надало фінансову підтримку обраним розробникам у розмірі 30 тисяч фунтів (понад 38 тисяч доларів) кожній з команд. Після завершення конкурсу навесні 2025 року три найбільш успішні проєкти розділять додаткову винагороду.

"Насправді знайти життєздатне рішення надзвичайно важко. Пам’ятайте, що спочатку нам потрібно перейти від брудного льоду до рідкої води. І нам потрібно робити це в середовищі з -200°C – це умови вакууму", – пояснив складність завдання один з учасників команди, що збирається використовувати принцип нагрівання речовин у мікрохвильовці, Лолан Найкер.

Найкер і члени його команди працюють над системою, яка використовуватиме потужні звукові хвилі для генерування мільйонів крихітних бульбашок у місячній воді, всередині якої створюються високі температури та тиск. За словами дослідника, це допоможе виробити високоактивні речовини, відомі як вільні радикали, які розщеплюють забруднення у воді.

Інші команди також шукають способи вирішення проблеми. Зокрема, Британське міжпланетне товариство в Лондоні розробило Чашу Ганімеда – пристрій, у якому вигнуте дзеркало фокусує сонячні промені на тиглі з повітряним затвором, що містить місячний лід. Потім компоненти льоду можна по черзі варити та зберігати.

Університет королеви Марії в Лондоні створює AquaLunarPure: реактор, який нагріває місячний лід, щоб залишити твердий матеріал, а потім нагріває його до понад 373°C при тиску 220 бар, щоб перетворити його на "надкритичну воду", за допомогою якої забруднення видаляються шляхом окислення.

Також Шон Флетчер і доктор Лукман Юсуф з Університету Глазго планують розтопити брудний лід, видалити великі частинки ґрунту, а потім прокачати воду через ультразвукову систему. Очікується, що це допоможе видалити гази, знищить забруднювачі та зліпить частинки місячного пилу між собою перед тим, як воду буде відфільтровано для видалення залишків забруднень.

Нагадаємо, винахідники розробили скафандр для астронавтів, які під час виходу у відкритий космос зможуть з його допомогою перетворювати сечу на питну воду.