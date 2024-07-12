Надихнулися "Дюною": вчені розробили скафандр, який перетворює сечу на воду

Вчені з Корнелла розробили скафандр, що може перетворювати сечу на питну воду

Американські дослідники розробили скафандр, який може перетворювати сечу на питну воду, щоб допомогти астронавтам, які надовго виходять у відкритий космос.

Вчені з Корнелльського університету запевняють, що цей костюм збирає сечу, очищає її та може повернути астронавту через спеціальну трубку протягом 5 хвилин.

Прототип нового одягу для космонавтів створили за зразком скафандрів з фільму "Дюна". Розробку презентували у журналі Frontiers in Space Technology, повідомляють Phys.org і The Guardian.

"Конструкція включає вакуумний зовнішній катетер, що веде до комбінованої установки прямого і зворотного осмосу, яка забезпечує безперервне постачання питної води з численними механізмами безпеки для забезпечення добробуту астронавтів", – сказала дослідниця Корнелльського університету та співавторка розробки Софія Етлін.

На Міжнародній космічній станції (МКС) вже переробляють сечу і піт: торік астронавти повідомили, що переробили 98% цих відходів. Утім, Етлін вважає, що новий скафандр знадобиться астронавтам, які надовго виходять у відкритий космос.

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"Наразі астронавти мають лише один літр води у своїх скафандрах для пиття. Цього недостатньо для виходів у відкритий космос, які можуть тривати 10 годин, а в екстрених випадках навіть до 24 годин", – додає Софія.

Також новий костюм може допомогти космонавтам вирішити іншу делікатну проблему – неможливість комфортно сходити до туалету.

Вчені з Корнелльського університету запевняють, що цей костюм збирає сечу, очищає її та повертає у вигляді питної води Фото: Karen Morales

Вчені розповідають, що від моменту запуску Міжнародної космічної станції (МКС) у 1998 році астронавти здійснили 269 виходів у відкритий космос.

Тільки протягом 2021-2023 років було здійснено 37 виходів у відкритий космос для проведення наукових експериментів або ремонту космічної станції. Середня тривалість цих виходів становила 6 год 26 хвилин, а найдовший із них зайняв аж 8 год 56 хв.

За словами команди Етлін, нині на Міжнародній космічній станції використовують "одяг максимального поглинання" (MAG), який працює як підгузок для дорослих. Попри те, що сучасні скафандри з MAG дуже вмісткі, дехто з дослідників космосу скаржиться на дискомфорт у них.

Цей одяг незручний і може протікати, тому деякі астронавти обмежують себе в їжі та питті перед виходом у відкритий космос, щоб не випорожнюватися у скафандр. А голодування може знизити їхню працездатність під час фізично важких виходів.

"Протікання MAG – звичайна справа. Астронавти розповідали, що в якийсь момент вони вже не могли зрозуміти, що це – сеча чи піт", – каже Софія Етлін.

Вчені сподіваються, що скафандр, який перероблює сечу, можна буде використовувати у програмі NASA "Артеміда" до 2030 року.

У 2026 році NASA планує висадити екіпаж на південний полюс Місяця у рамках місій Artemis II і III, а до 2030-х років – запустити пілотовані місії на Марс.

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Нагадаємо, цього року вчені вперше відправили на МКС робота-хірурга. А ще астронавти з МКС знайшли космічний помідор, який загубили в космосі вісім місяців тому.