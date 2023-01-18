У Франції померла найстаріша людина світу

У Франції у будинку для людей похилого віку померла найстаріша людина світу – черниця сестра Андре.

Про це Reuters повідомили у будинку престарілих Тулона. Жінка народилася 11 лютого 1904-го і дожила до 118 років.

Справжнє ім'я француженки Люсіль Рандон, утім, вступивши до католицького благодійного ордену в 1944 році, вона взяла ім'я сестри Андре.

Як пише The Guardian, жінка пішла з життя уві сні.

Люсіль Рандон. Фото: The Guardian

Люсіль Рандон працювала гувернанткою і репетиторкою. А у 1944-му у віці 40 років пішла у монастир.

У будинку престарілих Сент-Катрін-Лабуре жінка проживала з 1979 року, а з 2009-го – у будинку Тулона.

Минулого року Рандон пережила масштабний спалах коронавірусу у пансіонаті. Тоді COVID-19 забрав життя 10 інших мешканців.

Після того прессекретар будинку для літніх людей Девід Тавелл у коментарі газеті Var-Matin заявив, що сестра Андре не відчувала страху перед вірусом.

"Я навіть не усвідомлювала, що в мене це (коронавірус) є", – додала тоді жінка.

Довгий час сестру Андре вважали найстарішою європейкою, однак після смерті японки Кане Танака минулого року вона залишилася найстарішою людиною на Землі.

Нагадаємо, у квітні японка Кане Танака, яку в 2019-му визнали найстарішою живою людиною у світі, померла у віці 119 років.